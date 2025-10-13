onedio
Huysuz Virjin'in Mirası Kime Kaldı? "Vasiyeti Gerçekleşti" İddiasına Armağan Çağlayan'dan Yalanlama!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.10.2025 - 12:49

Huysuz Virjin olarak tanıdığımız efsane isim Seyfi Dursunoğlu’nun 15 milyon TL’lik mirası için açılan dava sonuçlandı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sanatçının tüm mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışladığı vasiyetinin mahkeme tarafından onaylandığı ileri sürülürken, Armağan Çağlayan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi: “Dosya hâlâ istinaf aşamasında, yargılama devam ediyor.” dedi.

İşte detaylar...

Türk televizyon tarihinin en renkli, en sivri dilli karakterlerinden biri olan Huysuz Virjin'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Gerçek adıyla Seyfi Dursunoğlu, 2020 yılında 15 gün boyunca zatürre tedavisi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetmişti. Ardında ise sadece kahkaha dolu anılar değil, aynı zamanda milyonluk bir miras da bırakmıştı.

Dursunoğlu’nun vasiyetine göre, Üsküdar’daki evi ve banka hesaplarındaki tüm birikimi olan yaklaşık 15 milyon TL’lik mal varlığı, yıllarca destek verdiği Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlanacaktı. Ancak sanatçının iki yeğeni, Cemal Erhan Saydam ve Evren Saydam, mirasta hak iddia ederek vasiyetin iptali için dava açtı.

Bugün Müge Dağıstanlı, mahkemenin davayı karara bağladığını ve yeğenlerin itirazı reddedilerek Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetini geçerli sayıldığını duyurmuştu.

Ancak işin aslı, tam olarak öyle değilmiş… Armağan Çağlayan, bu iddiaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Az evvel ÇYDD avukatları beni ikaz ettiler. Dosya hala istinaf aşamasında ve yargılama devam ediyormuş. Bu bilgi 'henüz' doğru değil.” diyerek sürecin tamamlanmadığını duyurdu.

İşte Çağlayan'ın o açıklaması:

twitter.com

