Huysuz Virjin'in Mirası Kime Kaldı? "Vasiyeti Gerçekleşti" İddiasına Armağan Çağlayan'dan Yalanlama!

Gerçek adıyla Seyfi Dursunoğlu, 2020 yılında 15 gün boyunca zatürre tedavisi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetmişti. Ardında ise sadece kahkaha dolu anılar değil, aynı zamanda milyonluk bir miras da bırakmıştı.

Dursunoğlu’nun vasiyetine göre, Üsküdar’daki evi ve banka hesaplarındaki tüm birikimi olan yaklaşık 15 milyon TL’lik mal varlığı, yıllarca destek verdiği Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlanacaktı. Ancak sanatçının iki yeğeni, Cemal Erhan Saydam ve Evren Saydam, mirasta hak iddia ederek vasiyetin iptali için dava açtı.