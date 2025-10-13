Huysuz Virjin'in Mirası Kime Kaldı? "Vasiyeti Gerçekleşti" İddiasına Armağan Çağlayan'dan Yalanlama!
Huysuz Virjin olarak tanıdığımız efsane isim Seyfi Dursunoğlu’nun 15 milyon TL’lik mirası için açılan dava sonuçlandı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sanatçının tüm mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışladığı vasiyetinin mahkeme tarafından onaylandığı ileri sürülürken, Armağan Çağlayan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi: “Dosya hâlâ istinaf aşamasında, yargılama devam ediyor.” dedi.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyon tarihinin en renkli, en sivri dilli karakterlerinden biri olan Huysuz Virjin'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün Müge Dağıstanlı, mahkemenin davayı karara bağladığını ve yeğenlerin itirazı reddedilerek Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetini geçerli sayıldığını duyurmuştu.
İşte Çağlayan'ın o açıklaması:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın