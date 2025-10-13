onedio
İbrahim Selim İle Bu Gece'ye Katılan Teşkilat'ın Hilal'i Rabia Soytürk'ün Mimikleri Fena Göze Battı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.10.2025 - 11:45

Şu sıralar Teşkilat dizisiyle adından söz ettiren genç oyuncu Rabia Soytürk  İbrahim Selim'le bu gece programındaki tavırlarıyla gündem oldu. 'Aşık olduğunda düzenli olarak yaptığın o hata nedir?' sorusuna yanıtını veren Soytürk, mimikleriyle fena göze battı. 

İşte detaylar...

2022 yılında yayınlanan Duy Beni dizisiyle yıldızı Parlayan Rabia Soytürk şu sıralar Teşkilat dizisiyle adından söz ettiriyor.

26 yaşındaki oyuncu Rabia Soytürk Şahsiyet, Benim Adım Melek, Gülperi gibi birçok dizide rol aldı. Son olarak Aybüke Pusat'ın TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılmasıyla yerine Soytürk getirilmişti. Genç oyuncu, şimdilerde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştığı diziyle adından söz ettiriyor.

Son olarak geçtiğimiz gün İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğuydu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Savunanlar da oldu tabi:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
