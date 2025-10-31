onedio
Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi Son Pozlarıyla X Halkını Kendine Hayran Bıraktı!

Ecem Dalgıçoğlu
31.10.2025 - 20:31

Büşra Develi, sadece ekranlardaki başarılı performansıyla değil, sosyal medya paylaşımları ve magazin gündemindeki hareketleriyle de sıkça konuşuluyor. Son olarak yer aldığı reklam projesindeki güzelliğiyle kendine hayran bırakan isme gelin birlikte bakalım...

Son yılların parlayan genç yeteneklerinden Büşra Develi, oyunculuk kariyerindeki başarılarını bir kez daha kanıtladı.

Son olarak Eşref Rüya dizisinde “Çiğdem” karakteriyle başrollerden birini üstlenen Develi, performansıyla izleyicilerden tam not almayı başardı.

Ekrana 2015’te Tatlı Küçük Yalancılar’daki Selin’le adım atan, ardından Tatlı İntikam’da Rüzgar’la görünürlük kazanan Büşra Develi, güzelliğiyle ekranların dikkat çeken isimlerinden biri oluyor.

Bir markanın reklam yüzü olan Büşra Develi'nin son pozlarına X kullanıcıları hayran kaldı!

