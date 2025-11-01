Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Erol Yıldırım'ın Üniversite Etkinliğinde Boy Göstermesi X'te Gündem Oldu!
Şimdilerde Tiktok ve Instagram'da ikonik replikleri ve trençkotlu kombiniyle anılmaya devam eden Erol Yıldırım, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasıyla adını duyuran isimlerden biri. Kısmetse Olur'la popülerlik elde eden Erol Yıldırım, son olarak İstanbul Aydın Üniversitesi’nde bir öğrenci kulübünün düzenlediği söyleşiye katıldı; salonda alkışlarla karşılanan ismin o anları gündeme oturdu!
İşte o anlar:
Kısmetse Olur, yıllardır ekranda kurduğu “evreni” sosyal medya gündemine taşıyor, yarışmaya katılan isimler de yaşanan kaos dolu olaylar da dilden dile dolaşıyor.
