Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Erol Yıldırım'ın Üniversite Etkinliğinde Boy Göstermesi X'te Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.11.2025 - 22:34

Şimdilerde Tiktok ve Instagram'da ikonik replikleri ve trençkotlu kombiniyle anılmaya devam eden Erol Yıldırım, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasıyla adını duyuran isimlerden biri. Kısmetse Olur'la popülerlik elde eden Erol Yıldırım, son olarak İstanbul Aydın Üniversitesi’nde bir öğrenci kulübünün düzenlediği söyleşiye katıldı; salonda alkışlarla karşılanan ismin o anları gündeme oturdu!

İşte o anlar:

Kısmetse Olur, yıllardır ekranda kurduğu “evreni” sosyal medya gündemine taşıyor, yarışmaya katılan isimler de yaşanan kaos dolu olaylar da dilden dile dolaşıyor.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasına damga vuran isimlerden biri olan Erol Yıldırım, gerek yarışmada tercih ettiği kıyafetler gerekse diğer yarışmacılarla olan diyaloglarıyla sosyal medya gündemine yerleşmişti.

Şimdilerde de yarışmanın en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam eden Erol Yıldırım'ın bir üniversite etkinliğine katılması gündem oldu.

Gelin X kullanıcılarının o anlara tepkilerine birlikte bakalım:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
houseof

Üniversite etkinliklerine çağrılanlara bakın, gerçekten yazık