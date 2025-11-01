Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Erol Yıldırım'ın Üniversite Etkinliğinde Boy Göstermesi X'te Gündem Oldu!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasına damga vuran isimlerden biri olan Erol Yıldırım, gerek yarışmada tercih ettiği kıyafetler gerekse diğer yarışmacılarla olan diyaloglarıyla sosyal medya gündemine yerleşmişti.

Şimdilerde de yarışmanın en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam eden Erol Yıldırım'ın bir üniversite etkinliğine katılması gündem oldu.