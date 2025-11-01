Yaptırdığı Popo Estetiğiyle Dillere Düşen Songül Karlı Yanlış İşlem Mağduru Olduğunu Açıkladı!
Songül Karlı, son yıllarda kariyerinden çok “estetik” başlığıyla dillere düşen isimlerden biri oluyor. Özellikle Sana Değer programındaki vücut hatlarıyla ve popo estetiği tartışmasıyla gündem olan isim daha fazla sessizliğini koruyamadı. Vücudundaki değişimin yanlış estetik işlemler yüzünden olduğunu açıklayan isim ilk kez konuştu.
Türkücü ve sunucu kimliğiyle öne çıkan Songül Karlı, estetik operasyonlarıyla da magazin gündeminden düşmüyor.
Songül Karlı gündem olan vücut hatlarının ardından yanlış estetiğe kurban gittiğini ve vücudunda enfeksiyon oluştuğunu söyledi.
