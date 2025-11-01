onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yaptırdığı Popo Estetiğiyle Dillere Düşen Songül Karlı Yanlış İşlem Mağduru Olduğunu Açıkladı!

Yaptırdığı Popo Estetiğiyle Dillere Düşen Songül Karlı Yanlış İşlem Mağduru Olduğunu Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.11.2025 - 17:29

Songül Karlı, son yıllarda kariyerinden çok “estetik” başlığıyla dillere düşen isimlerden biri oluyor. Özellikle Sana Değer programındaki vücut hatlarıyla ve popo estetiği tartışmasıyla gündem olan isim daha fazla sessizliğini koruyamadı. Vücudundaki değişimin yanlış estetik işlemler yüzünden olduğunu açıklayan isim ilk kez konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkücü ve sunucu kimliğiyle öne çıkan Songül Karlı, estetik operasyonlarıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Türkücü ve sunucu kimliğiyle öne çıkan Songül Karlı, estetik operasyonlarıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Son yıllarda sosyal medya paylaşımları ve yer aldığı programlarla sık sık konuşulan Karlı, hem yaptırdığı estetikler ile takipçilerini meraklandırıyor hem de ekranlarda dikkat çekiyor. Songül Karlı’nın paylaşımlarında özellikle yüz hatlarındaki değişiklikler, dudak dolgunlaştırma ve göz çevresi operasyonları gündeme geliyor. 

Son olarak popo estetiğiyle gündem olan Karlı'nın son görüntüsü ise eleştiri toplamıştı.

Songül Karlı gündem olan vücut hatlarının ardından yanlış estetiğe kurban gittiğini ve vücudunda enfeksiyon oluştuğunu söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın