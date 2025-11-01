Kendi Kendini mi İfşaladı? Şeyma Subaşı'nın Eski Sevgilisi Marlon'un Son Paylaşımı Kafa Karıştıdı!
Marlon Teixeira cephesinden sürpriz bir hamle geldi! Ayrılık haberlerinin ardından gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı ve Marlon ilişkisi, Marlon’un son paylaşımıyla yeniden alev aldı. Paylaşımda görülen hanımefendi, “barıştılar mı?” sorusunu bir kez daha sosyal medyanın diline doladı.
2024’ün sonunda Şeyma Subaşı’nın Brezilyalı model Marlon Teixeira ile ilişkisini konuşmaya başlamış, ikili birbirine çok yakıştırılmıştı.
Temmuz 2025’te Marlon’un Şeyma’yı takipten çıkması gündeme düşmüş, kısa süre sonra Şeyma da takibi bırakınca ayrılık doğrulanmıştı.
