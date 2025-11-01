onedio
Kendi Kendini mi İfşaladı? Şeyma Subaşı'nın Eski Sevgilisi Marlon'un Son Paylaşımı Kafa Karıştıdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
01.11.2025

Marlon Teixeira cephesinden sürpriz bir hamle geldi! Ayrılık haberlerinin ardından gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı ve Marlon ilişkisi, Marlon’un son paylaşımıyla yeniden alev aldı. Paylaşımda görülen hanımefendi, “barıştılar mı?” sorusunu bir kez daha sosyal medyanın diline doladı.

2024’ün sonunda Şeyma Subaşı’nın Brezilyalı model Marlon Teixeira ile ilişkisini konuşmaya başlamış, ikili birbirine çok yakıştırılmıştı.

2025’te bu ilişki, sosyal medyada romantik karelerle görünür olmuş, çift, 2025 yazına Kolombiya’daki Corona Adası’ndan paylaşımlarla damga vurmuştu.

Subaşı ilişkiyi “Ruhumuz evli, hayatımın sonuna kadar tutacağım kişi o” gibi ifadelerle sahiplenmişti.

İstanbul–Kapadokya–Bodrum paylaşımlarıyla da aşklarını göz önünde yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın Marlon'la ilişkisi geçtiğimiz aylarda ise sürpriz bir şekilde son bulmuştu.

Temmuz 2025’te Marlon’un Şeyma’yı takipten çıkması gündeme düşmüş, kısa süre sonra Şeyma da takibi bırakınca ayrılık doğrulanmıştı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
