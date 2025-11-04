Yıldızlar Geçidine Dönen Harper's Bazaar Women of the Year 2025 Ödül Töreni'nde Yılın En'leri Seçildi!
Harper’s Bazaar Women of the Year 2025 bu yıl da İstanbul'da gerçekleşen törenle moda–sanat–iş dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. The Peninsula Istanbul’daki gecede pembe halıda Tuba Ünsal, Hafsanur Sancak Tutan, Ozan Akbaba gibi isimler bizi karşılarken, ödül törenini Jülide Ateş sundu; Serenay Sarıkaya’dan Alessandra Ambrosio’ya, iş dünyasından İpek Ilıcak Kayaalp’e kadar ilham veren isimler sahneye çıktı. Peki gecede kim ne ödülü aldı, ödülünü kimden aldı? Buyurun detaylara birlikte bakalım!👇
“Yılın İş İnsanı” İpek Ilıcak Kayaalp
“Yılın Sporcusu” Buse Naz Çakıroğlu
“Yılın Erkeği” Ozan Akbaba
“Yılın Oyuncusu” Serenay Sarıkaya
“Yılın Moda Tasarımcısı” Zeynep Arçay
“Yılın Bilim İnsanı” Prof. Dr. Burcu Özsoy
“Yılın Global İkonu” Alessandra Ambrosio
“Yılın Mücevher Tasarımcısı” Dilhan Hanif
“Yılın Yükselen Yıldızı” Çağla Şimşek
“Woman Empowerment Award” Gupse Özay
“Lifetime Icon” Nilüfer
