Yıldızlar Geçidine Dönen Harper's Bazaar Women of the Year 2025 Ödül Töreni'nde Yılın En'leri Seçildi!

Yıldızlar Geçidine Dönen Harper's Bazaar Women of the Year 2025 Ödül Töreni'nde Yılın En'leri Seçildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.11.2025 - 08:48

Harper’s Bazaar Women of the Year 2025 bu yıl da İstanbul'da gerçekleşen törenle moda–sanat–iş dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. The Peninsula Istanbul’daki gecede pembe halıda Tuba Ünsal, Hafsanur Sancak Tutan, Ozan Akbaba gibi isimler bizi karşılarken, ödül törenini Jülide Ateş sundu; Serenay Sarıkaya’dan Alessandra Ambrosio’ya, iş dünyasından İpek Ilıcak Kayaalp’e kadar ilham veren isimler sahneye çıktı. Peki gecede kim ne ödülü aldı, ödülünü kimden aldı? Buyurun detaylara birlikte bakalım!👇

"Yılın İş İnsanı" İpek Ilıcak Kayaalp

“Yılın İş İnsanı” İpek Ilıcak Kayaalp

Türkiye’nin en görünür kadın yöneticilerinden olan İpek Ilıcak Kayaalp, iş dünyasındaki etkisiyle gecenin ilk ödüllerinden birini aldı. Ödülü, yine iş dünyasının önemli isimlerinden Leyla Alaton verdi

"Yılın Sporcusu" Buse Naz Çakıroğlu

“Yılın Sporcusu” Buse Naz Çakıroğlu

Olimpiyat finalisti, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Buse Naz Çakıroğlu yılın sporcusu seçildi. Sahneye çıkan sporcu ödülünü oyuncu Özge Özacar'dan aldı.

"Yılın Erkeği" Ozan Akbaba

“Yılın Erkeği” Ozan Akbaba

Ekrandaki performanslarıyla son dönemde sürekli gündemde olan Ozan Akbaba, gecenin tek erkek kategorisindeki ödülü aldı. Ödülünü yapımcı Lale Eren verdi.

"Yılın Oyuncusu" Serenay Sarıkaya

“Yılın Oyuncusu” Serenay Sarıkaya

Kimler Geldi Kimler Geçti”deki enerjisi, kırmızı halı tercihleri ve popülerliğiyle adından bahsettiren Serenay Sarıkaya'nın başarısını Harper's Bazaar resmileştirdi. Ödülü ünlü fotoğrafçı Tamer Yılmazdan aldı.

"Yılın Moda Tasarımcısı" Zeynep Arçay

“Yılın Moda Tasarımcısı” Zeynep Arçay

Uluslararası alandaki başarısı ve ünlü isimlerde sıkça gördüğümüz parçalarıyla yılın tasarımcısı Zeynep Akçay seçildi. Ödülü başka bir usta tasarımcı olan Nedret Taciroğlu verdi.

"Yılın Bilim İnsanı" Prof. Dr. Burcu Özsoy

“Yılın Bilim İnsanı” Prof. Dr. Burcu Özsoy

Türkiye’yi bilimde uluslararası platformlarda temsil eden Prof. Dr. Burcu Özsoy, sahnede alkış yağmuruna tutuldu. Ödülünü dalış rekortmeni Şahika Ercümen'den alması da gecenin en önemli anlarından biri oldu.

"Yılın Global İkonu" Alessandra Ambrosio

“Yılın Global İkonu” Alessandra Ambrosio

Bu yıl İstanbul sahnesine uluslararası ışıltıyı getiren isim moda dünyasının dünya çapındaki temsilcilerinden Alessandra Ambrosio oldu. “Global ikon” ödülünü bizzat Harper’s Bazaar Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen'in elinden aldı.

"Yılın Mücevher Tasarımcısı" Dilhan Hanif

“Yılın Mücevher Tasarımcısı” Dilhan Hanif

Kendine özgü ve zarif çizgisiyle dikkat çeken Dilhan Hanif’in ödülünü Tuba Ünsal verdi.

"Yılın Yükselen Yıldızı" Çağla Şimşek

“Yılın Yükselen Yıldızı” Çağla Şimşek

Son projeleriyle ciddi bir ivme yakalayan, şimdilerde Uzak Şehir'de izlediğimiz genç oyuncu Çağla Şimşek'in bu başarısını Bazaar taçlandırdı. Ödülü TV ekranlarının tanıdık yüzü Esra Erol'dan aldı.

"Woman Empowerment Award" Gupse Özay

“Woman Empowerment Award” Gupse Özay

Yarattığı kadın karakterlerle tanınan, varlığıyla sektöre yeni bir soluk getiren Gupse Özay’a özel bir kategoriden ödül gitti. Ödülü Unilever Beauty & Wellbeing CMO’su Natali Kasap takdim etti.

"Lifetime Icon" Nilüfer

“Lifetime Icon” Nilüfer

Gecenin en duygusal ödülü ise efsane sanatçıya gitti. Türk müziğinin efsane adı Nilüfer, uzun kariyeri ve ilham veren duruşuyla “Lifetime Icon” ödülüne layık görüldü. Ödülü Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Medya Grup Başkanı Yasemin Gebeş verdi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
