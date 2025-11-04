onedio
Jonathan Bailey'nin 2025 Yılının Yaşayan En Seksi Erkeği Seçilmesi X Kullanıcılarının Onayından Geçmedi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.11.2025 - 13:24

Jonathan Bailey’nin 2025’te People tarafından 'Yaşayan En Seksi Erkek” seçilmesi X kullanıcıları arasında büyük goygoy çıkardı.

People dergisi bu yıl “Yaşayan En Seksi Erkek” unvanını Bridgerton’ın yıldızı Jonathan Bailey’ye verdi.

Bridgerton dizisinin sevilen karakterlerinden biri olan Jonathan Bailey People dergisinin her sene büyük olay olan 'Yaşayan En Seksi Erkek' kategorisindeki birinciliği büyük olay oldu. Geçtiğimiz senelerde seçilen Chris Evans, David Beckham gibi yakışıklılıkları dünyaca kanıtlanmış isimlerin aksine son yıllarda  'yılın en seksi erkekleri' seçilen isimler  tartışma yaratmaya devam ediyor.

Bu yıl 'Yaşayan En Seksi Erkek' unvanını alan Jonathan Bailey X'te kullanıcıların onayından geçemedi.

Gelin kim ne demiş birlikte bakalım!

