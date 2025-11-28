onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
AVM'lerdeki Black Friday Kuyrukları Böyle Görüntülendi

AVM'lerdeki Black Friday Kuyrukları Böyle Görüntülendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.11.2025 - 14:32

1900'lerin başında finansal çöküşü ifade ederken 1950'lerle birlikte ABD'de Şükran Günü'nden sonraki indirim günü olarak gelenekselleşen ve Black Friday (Kara Cuma) tüm dünyaya yayıldı. Farklı ülkelerde farklı isimlerle anılsa da Kasım ayının son perşembe günü büyük mağazaların büyük indirimler yaptığı gün olarak kalıplaşmış bir kavram haline geldi. Türkiye'de de belli başlı yerlerde ABD veya diğer Batı ülkelerindeki gibi çılgınca olmasa da indirim kuyrukları oluştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzmir'de bir AVM'de kaydedilen kuyruk böyle görüntülendi.

İçeri girebilen bir vatandaş da gerek kalabalık gerek ürünlerin bitmesi nedeniyle "adaya veda etti".

İstanbul Bakırköy'de bir mağaza böyle görüntülendi.

Ankara'da bu indirim günü ve yeni mağaza açılışı birleşince metrelerce kuyruk oluştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın