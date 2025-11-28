AVM'lerdeki Black Friday Kuyrukları Böyle Görüntülendi
1900'lerin başında finansal çöküşü ifade ederken 1950'lerle birlikte ABD'de Şükran Günü'nden sonraki indirim günü olarak gelenekselleşen ve Black Friday (Kara Cuma) tüm dünyaya yayıldı. Farklı ülkelerde farklı isimlerle anılsa da Kasım ayının son perşembe günü büyük mağazaların büyük indirimler yaptığı gün olarak kalıplaşmış bir kavram haline geldi. Türkiye'de de belli başlı yerlerde ABD veya diğer Batı ülkelerindeki gibi çılgınca olmasa da indirim kuyrukları oluştu.
İzmir'de bir AVM'de kaydedilen kuyruk böyle görüntülendi.
İçeri girebilen bir vatandaş da gerek kalabalık gerek ürünlerin bitmesi nedeniyle "adaya veda etti".
İstanbul Bakırköy'de bir mağaza böyle görüntülendi.
Ankara'da bu indirim günü ve yeni mağaza açılışı birleşince metrelerce kuyruk oluştu.
