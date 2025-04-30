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Bülent Ersoy’un Evine Yaptığı Sürpriz Ziyareti ve Nedenini Anlatan Armağan Çağlayan Kahkahaya Boğdu!

Bülent Ersoy’un Evine Yaptığı Sürpriz Ziyareti ve Nedenini Anlatan Armağan Çağlayan Kahkahaya Boğdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.04.2025 - 09:00

Katıldığı programda geçmişte yaşadığı bir anıyı anlatan Armağan Çağlayan, Bülent Ersoy'un evine yaptığı sürpriz ziyaretten bahsetti. Popstar yarışmasına hararetli tartışmaları ve fikir ayrılıklarıyla damga vuran ikilinin kamera arkasında gecenin köründe yaşadığı olay seyirciyi kahkahaya boğdu! O sürpriz ziyaretin ardındaki neden merak uyandırırken, gerçek duyanları kırdı geçirdi.

Gelin detaylara birlikte bakalım....

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Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy, 2000'li yılların ortalarında Star TV'de yayınlanan Popstar Alaturka adlı müzik yarışmasında birlikte jüri üyeliği yaparak tanışmıştı.

Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy, 2000'li yılların ortalarında Star TV'de yayınlanan Popstar Alaturka adlı müzik yarışmasında birlikte jüri üyeliği yaparak tanışmıştı.

Armağan Çağlayan, televizyon yapımcısı ve jüri üyesi olarak programda yer alırken, Bülent Ersoy da Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi olarak jüri koltuğunda oturuyordu. Bu süreçte birlikte çalışmaları, aralarında profesyonel bir ilişki kurulmasına vesile olmuştu.

Fakat o dönem programı izleyenler bilir, ilerleyen bölümlerinde, Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan arasında bazı gergin anlar yaşanmış, özellikle jüri üyeleri arasındaki fikir ayrılıkları ve değerlendirmeler sırasında yaşanan sert tartışmalar gündeme gelmişti..

O dönem yaşanan bir çok olay hala zaman zaman konuşulmaya devam ederken programın çekildiği dönem ortaya atılan iddialar da manşetlere yerleşmeyi sürdürüyor.

O dönem yaşanan bir çok olay hala zaman zaman konuşulmaya devam ederken programın çekildiği dönem ortaya atılan iddialar da manşetlere yerleşmeyi sürdürüyor.

Programın en sık tartışan ikililerinden biri olan ve o dönem reytingleri şahlandıran Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy arasındaki gerginlik de yakından takip ediliyordu. 

2018 senesinde Popstar'ın çekimleri için yeniden bir araya gelinmiş fakat izlenmelerdeki düşük oranlar dolayısıyla program erken final yapmıştı. Şimdilerde aralarındaki hararetli laf dalaşları hala izlenen Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan ikilisi yine gündeme geldi!

Ama bu sefer Armağan Çağlayan'ın komik ve içten anlatımıyla!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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