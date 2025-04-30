Bülent Ersoy’un Evine Yaptığı Sürpriz Ziyareti ve Nedenini Anlatan Armağan Çağlayan Kahkahaya Boğdu!
Katıldığı programda geçmişte yaşadığı bir anıyı anlatan Armağan Çağlayan, Bülent Ersoy'un evine yaptığı sürpriz ziyaretten bahsetti. Popstar yarışmasına hararetli tartışmaları ve fikir ayrılıklarıyla damga vuran ikilinin kamera arkasında gecenin köründe yaşadığı olay seyirciyi kahkahaya boğdu! O sürpriz ziyaretin ardındaki neden merak uyandırırken, gerçek duyanları kırdı geçirdi.
Gelin detaylara birlikte bakalım....
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy, 2000'li yılların ortalarında Star TV'de yayınlanan Popstar Alaturka adlı müzik yarışmasında birlikte jüri üyeliği yaparak tanışmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O dönem yaşanan bir çok olay hala zaman zaman konuşulmaya devam ederken programın çekildiği dönem ortaya atılan iddialar da manşetlere yerleşmeyi sürdürüyor.
Ama bu sefer Armağan Çağlayan'ın komik ve içten anlatımıyla!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın