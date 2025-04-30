Bülent Ersoy’un Evine Yaptığı Sürpriz Ziyareti ve Nedenini Anlatan Armağan Çağlayan Kahkahaya Boğdu!

Armağan Çağlayan, televizyon yapımcısı ve jüri üyesi olarak programda yer alırken, Bülent Ersoy da Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi olarak jüri koltuğunda oturuyordu. Bu süreçte birlikte çalışmaları, aralarında profesyonel bir ilişki kurulmasına vesile olmuştu.

Fakat o dönem programı izleyenler bilir, ilerleyen bölümlerinde, Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan arasında bazı gergin anlar yaşanmış, özellikle jüri üyeleri arasındaki fikir ayrılıkları ve değerlendirmeler sırasında yaşanan sert tartışmalar gündeme gelmişti..