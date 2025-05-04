Fenomen Aykut Elmas'tan Sırrı Süreyya Önder Paylaşımı Sonrası Gelen Tepkilere Yanıt Gecikmedi
Sırrı Süreyya Önder’in çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetmesi, hem siyasette hem sanat camiasında derin bir boşluk yarattı. Ünlü isimler peş peşe taziye mesajları paylaşırken içerik üreticisi Aykut Elmas’ın yorumu sosyal medyada gündem oldu.
“Ne ideolojisini bilirim ne siyasi kimliğini. Bildiğim tek şey nüktedan kişiliği. Mekanın cennet olsun” diyerek paylaşım yapan Elmas, kısa sürede eleştiri yağmuruna tutuldu. Gelen linç sonrası sessizliğini bozarak, “Ben Sırrı Süreyya'nın sadece sinemacılık, oyunculuk, senaristlik tarafını takip ettim ve bu yönünü çok sevdim. Çok iyi şakalar yapabilen bir adam. Diğer yönüyle hiç ilgilenmedim. İlgimi çekmediği için de bilmiyorum. Siyasetiyle ben ilgilenmem. Dönek işidir bunlar. ” dedi.
İşte tüm yaşananlar…
Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti.
Cenaze töreni 4 Mayıs’ta Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi.
Sosyal medya üzerinden taziye mesajı paylaşan isimlerden biri de Aykut Elmas'tı.
Açıklamasına dozunu bilerek eleştiri yapılmasına itirazının olmadığını vurgulayarak başlayan Elmas devamında şöyle konuştu:
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