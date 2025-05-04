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Fenomen Aykut Elmas'tan Sırrı Süreyya Önder Paylaşımı Sonrası Gelen Tepkilere Yanıt Gecikmedi

Fenomen Aykut Elmas'tan Sırrı Süreyya Önder Paylaşımı Sonrası Gelen Tepkilere Yanıt Gecikmedi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.05.2025 - 16:03

Sırrı Süreyya Önder’in çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetmesi, hem siyasette hem sanat camiasında derin bir boşluk yarattı. Ünlü isimler peş peşe taziye mesajları paylaşırken içerik üreticisi Aykut Elmas’ın yorumu sosyal medyada gündem oldu. 

“Ne ideolojisini bilirim ne siyasi kimliğini. Bildiğim tek şey nüktedan kişiliği. Mekanın cennet olsun” diyerek paylaşım yapan Elmas, kısa sürede eleştiri yağmuruna tutuldu. Gelen linç sonrası sessizliğini bozarak, “Ben Sırrı Süreyya'nın sadece sinemacılık, oyunculuk, senaristlik tarafını takip ettim ve bu yönünü çok sevdim. Çok iyi şakalar yapabilen bir adam. Diğer yönüyle hiç ilgilenmedim. İlgimi çekmediği için de bilmiyorum. Siyasetiyle ben ilgilenmem. Dönek işidir bunlar. ” dedi.  

İşte tüm yaşananlar…

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Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti.

Uzun süredir kalp rahatsızlığı bulunan Önder, 15 Nisan’da geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. 18 gün süren tedavi sürecinin sonunda, çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldüğü açıklandı.

Önder, siyasi kariyerinin yanı sıra sinema ve yazı alanında da üretim yapan bir isimdi. DEM Parti’den milletvekilliği yaptı. Hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya üzerinden birçok kişi taziye mesajı paylaştı. Hazal Kaya, Esra Erol, Mahsun Kırmızıgül, Selçuk Yöntem, İsmail Saymaz, Barış Atay, Defne Samyeli, Kübra Par, Ferit Kaya, Fırat Tanış ve Gonca Vuslateri gibi isimler Önder’le ilgili paylaşımlarda bulundu.

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Cenaze töreni 4 Mayıs’ta Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Cenaze töreni 4 Mayıs’ta Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Törene katılanlar arasında sanat ve medya dünyasından isimler yer aldı. Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, babasına yazdığı mektubu törende okuyarak duygusal bir konuşma yaptı.

“Baba hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor. Ürkütücü bilinmezlikle dolu. Kendimi bildim bileli seni kaybetmek korktum. Bu benim tek zaafım karın ağrımdı. Bu adam bana sadece ölerek acı çektirir derdim. Evlere sığamayışın, kimseye kıyamaman, kalp kırmaktan daha çok korkman.” sözleri törende öne çıkan anlar arasında yer aldı.

Bu konuşmanın detaylarına daha önceki içeriğimizde yer verilmiştik:

Sosyal medya üzerinden taziye mesajı paylaşan isimlerden biri de Aykut Elmas'tı.

Sosyal medya üzerinden taziye mesajı paylaşan isimlerden biri de Aykut Elmas'tı.

Sosyal medyada yayınladığı eğlenceli videolarla tanınan içerik üreticisi Instagram hesabından şu cümleleri yazdı:

“Ne ideolojisini bilirim ne siyasi kimliğini. Bildiğim tek şey zeki, uyumlu ve nüktedan kişiliği. Mekânın cennet olsun.”

Ancak paylaşım kısa sürede sosyal medyada yoğun tepki aldı. Bunun üzerine Elmas yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamasına dozunu bilerek eleştiri yapılmasına itirazının olmadığını vurgulayarak başlayan Elmas devamında şöyle konuştu:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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