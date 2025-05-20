Usta Oyuncu, Show TV'nin "Halef" Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu
Show TV'nin yeni sezon çalışmaları başladı. Çukur dizisi ekibinin imza atacağı 'Halef' isimli dizinin çekimleri için temmuz ayı işaret edilirken başroller Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'e emanet edilmişti. Birsen Altuntaş, usta oyuncunun Show TV'nin Halef dizisinde rol alacağını açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden biri "Halef"
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O isim ise Arif Pişkin!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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