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Usta Oyuncu, Show TV'nin "Halef" Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

Usta Oyuncu, Show TV'nin "Halef" Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

Show tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.05.2025 - 10:56

Show TV'nin yeni sezon çalışmaları başladı. Çukur dizisi ekibinin imza atacağı 'Halef' isimli dizinin çekimleri için temmuz ayı işaret edilirken başroller Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'e emanet edilmişti. Birsen Altuntaş, usta oyuncunun Show TV'nin Halef dizisinde rol alacağını açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Show TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden biri "Halef"

Show TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden biri "Halef"

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrolünde yer alacağı dizi, zengin oyuncu kadrosuyla göz kamaştırıyor.

Halef dizisinin kadrosunda  Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Burak Altay, Bora Akkaş gibi isimler rol alacak.

Çukur dizi ekibinin imza atacağı proje şimdiden yeni sezonun en iddialı işleri arasında gösterilirken Birsen Altuntaş, usta bir oyuncunun Halef dizisinin kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.

O isim ise Arif Pişkin!

O isim ise Arif Pişkin!

Arif Pişkin, Halef dizisinde Akın Akınözü'nün canlandıracağı Timur'un mahallesinden Arnavut Saim karakterine hayat verecek.

Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Halef'in çekimleri temmuz ayında başlayacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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