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Bir Acısı Dinseydi! Leyla Dizisinde Civan'ın Öldüğü Bölümde Yeni Hikayeye Geçilmesi Tepki Çekti

Bir Acısı Dinseydi! Leyla Dizisinde Civan'ın Öldüğü Bölümde Yeni Hikayeye Geçilmesi Tepki Çekti

Leyla Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.05.2025 - 20:41

NOW TV ekranlarında yayınlanan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Dizide Civan karakterine hayat veren Alperen Duymaz, 35. bölümde diziden ayrılıyor. Üstelik yerine gelecek yeni başrol bile belli oldu! Yine de yeni hikayeye gelecek sezon başlanılacağı düşünülürken, gelen ikinci fragmanda zaman atlamasının ardından yeni hikayenin de başlayacağı öğrenildi. Bu durum izleyiciden tepki çekti.

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Leyla dizisinde Civan karakterine hayat veren Alperen Duymaz diziden ayrılıyor.

Leyla dizisinde Civan karakterine hayat veren Alperen Duymaz diziden ayrılıyor.

Dizinin 35. bölümünde hayatını kaybedecek Civan'ın ardından hikaye bambaşka bir yöne doğru evriliyor. Cemre Baysel'in yeni partneri olacak Berk Bakioğlu, dizide Halil karakterine hayat verecek.

Leyla'nın 35. bölümünden gelen 2. fragmanda Civan karakterinin hayatını kaybettiği ve zaman atlaması yapıldığı görüldü.

Leyla'nın 35. bölümünden gelen 2. fragmanda Civan karakterinin hayatını kaybettiği ve zaman atlaması yapıldığı görüldü.

Tüm olayların tek bir bölümde gerçekleşmesi izleyicinin tepkisini çekti. Civan'ın ani ölümü ve hemen yeni hikayeye geçilmesine çok sayıda yorum yapıldı.

Leyla 35. bölüm 2. fragmanı izlemek isteyenler için şöyle bırakalım:

Gelen tepkilere birlikte göz atalım:

Gelen tepkilere birlikte göz atalım:
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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