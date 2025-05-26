Bir Acısı Dinseydi! Leyla Dizisinde Civan'ın Öldüğü Bölümde Yeni Hikayeye Geçilmesi Tepki Çekti
NOW TV ekranlarında yayınlanan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Dizide Civan karakterine hayat veren Alperen Duymaz, 35. bölümde diziden ayrılıyor. Üstelik yerine gelecek yeni başrol bile belli oldu! Yine de yeni hikayeye gelecek sezon başlanılacağı düşünülürken, gelen ikinci fragmanda zaman atlamasının ardından yeni hikayenin de başlayacağı öğrenildi. Bu durum izleyiciden tepki çekti.
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Leyla dizisinde Civan karakterine hayat veren Alperen Duymaz diziden ayrılıyor.
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Leyla'nın 35. bölümünden gelen 2. fragmanda Civan karakterinin hayatını kaybettiği ve zaman atlaması yapıldığı görüldü.
Leyla 35. bölüm 2. fragmanı izlemek isteyenler için şöyle bırakalım:
Gelen tepkilere birlikte göz atalım:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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