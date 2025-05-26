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Nasıl Özledik Bir Bilsen! Pınar Deniz, Finalinin Yıl Dönümünde Yargı'yı Unutmadı!

Nasıl Özledik Bir Bilsen! Pınar Deniz, Finalinin Yıl Dönümünde Yargı'yı Unutmadı!

Yargı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.05.2025 - 20:01

Kanal D ekranlarında 3 sezon boyunca süren ve pazar akşamlarının zirvesinin ortaklarından biri olan Yargı'nın finalinin üstünden tam 1 yıl geçti. Dizinin Ceylin'i Pınar Deniz tıpkı izleyici gibi Yargı'yı unutmadı ve Instagram hesabından duygusal paylaşımlar yaptı.

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Yokluğunu her hafta hissettiğimiz Yargı'nın finalinin üstünden tam 1 yıl geçti.

Yokluğunu her hafta hissettiğimiz Yargı'nın finalinin üstünden tam 1 yıl geçti.

3 sezon boyunca Kanal D ekranlarında pazar akşamları onunla ağlayıp onunla güldüğümüz efsane dizi 1 yıl önce ekranlara veda etti. Uluslararası Emmy Ödülü sahibi Yargı'nın vedası tüm sevenlerini fazlasıyla üzmüştü.

Sema Ergenekon'un alternatif bir son hazırladığı Yargı'da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz kelimenin tam anlamıyla devleşmişti.

Sema Ergenekon'un alternatif bir son hazırladığı Yargı'da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz kelimenin tam anlamıyla devleşmişti.

Pek çok sahne var oyunculuğuyla büyülediği ama Mercan'ın kaybolduğu sahnede hissettirdiklerini düşünürken bile tüylerimiz diken diken oluyor. Bu ne güzel oyunculuktur! Oynamamış, adeta yaşamıştı.

Finalin üstünden geçen 1 yılın ardından da diziyi unutmadı ve Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Finalin üstünden geçen 1 yılın ardından da diziyi unutmadı ve Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Biz de çok özledik Ceylin'imiz...

En kısa sürede yepyeni projelerde görmek dileğiyle...

En kısa sürede yepyeni projelerde görmek dileğiyle...

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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