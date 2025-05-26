Nasıl Özledik Bir Bilsen! Pınar Deniz, Finalinin Yıl Dönümünde Yargı'yı Unutmadı!
Kanal D ekranlarında 3 sezon boyunca süren ve pazar akşamlarının zirvesinin ortaklarından biri olan Yargı'nın finalinin üstünden tam 1 yıl geçti. Dizinin Ceylin'i Pınar Deniz tıpkı izleyici gibi Yargı'yı unutmadı ve Instagram hesabından duygusal paylaşımlar yaptı.
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Yokluğunu her hafta hissettiğimiz Yargı'nın finalinin üstünden tam 1 yıl geçti.
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Sema Ergenekon'un alternatif bir son hazırladığı Yargı'da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz kelimenin tam anlamıyla devleşmişti.
Finalin üstünden geçen 1 yılın ardından da diziyi unutmadı ve Instagram hesabından paylaşım yaptı.
En kısa sürede yepyeni projelerde görmek dileğiyle...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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