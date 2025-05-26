Meryem'in El Hareketi ve Tavrı Gündem Olmuştu: Survivor İsmail Balaban Düelloda Yaşananları İlk Kez Anlattı

Meryem'le de son zamana kadar aramız çok iyiydi. Ama son düelloda biraz olumsuzlar yaşadık evet. Meryem'in o anki psikolojisine veriyorum. Muhakkak ki çıktıktan sonra hatasını anlayacaktır. Bundan da hiç şüphem yok. O yüzden bir kırgınlığım yok Meryem'e. Ben ayrılırken söyledim, bilerek veya bilmeyerek hata yaptıysam, kırdıysam özür diledim. Elimden geldiğimce de kimseyi kırmamaya çalıştım. Üzerime çok oynandı. Hem karşı takımdan hem içeriden hem dışarıdan her yerden düşmanım vardı. Ne kadar şampiyonsanız o kadar hedefsiniz bu hayatta. Benim hep duruşum oldu.''