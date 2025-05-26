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Meryem'in El Hareketi ve Tavrı Gündem Olmuştu: Survivor İsmail Balaban Düelloda Yaşananları İlk Kez Anlattı

Meryem'in El Hareketi ve Tavrı Gündem Olmuştu: Survivor İsmail Balaban Düelloda Yaşananları İlk Kez Anlattı

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.05.2025 - 22:49

Survivor'da 19 Mayıs akşamı Meryem'e düelloda elenen İsmail Balaban, düelloda yaşananlara dair ilk açıklamada bulundu. Düelloda Meryem tepki göstermiş, İsmail'e el hareketi yapmış ve elenmesinin ardından sarılmayarak bir de beddua etmişti. İsmail, yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu.

Kaynak: Milliyet

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/s...
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İsmail Balaban, 19 Mayıs'ta gerçekleşen elemede Meryem'le oynadığı düelloyu kaybetmişti.

İsmail Balaban, 19 Mayıs'ta gerçekleşen elemede Meryem'le oynadığı düelloyu kaybetmişti.

Düelloda oldukça ilginç anlar yaşanmıştı. Meryem, yakın arkadaş olduğu İsmail'e tepki göstermiş ve el hareketi yapmış, elemenin ardından da İsmail'le vedalaşmamıştı.

Milliyet'in haberine göre, İsmail eleme sonrası ilk kez konuştu.

Milliyet'in haberine göre, İsmail eleme sonrası ilk kez konuştu.

İsmail, 'Meryem'in 4,5 ay hep yanında oldum ben. Yani bütün zor zamanlarımızda evet, o da benim zor zamanlarımda oldu ama şöyle kıyaslama yaparsak, ben onda yüzde 90 olduysam o bende yüzde 50 olmuştur. Birçok yerde hep onu savundum. Ama baktım ki birçok yerde o beni savunamadı. Bunları da biliyorum.' dedi.

"Meryem'in o anki psikolojisine veriyorum."

"Meryem'in o anki psikolojisine veriyorum."

Meryem'le de son zamana kadar aramız çok iyiydi. Ama son düelloda biraz olumsuzlar yaşadık evet. Meryem'in o anki psikolojisine veriyorum. Muhakkak ki çıktıktan sonra hatasını anlayacaktır. Bundan da hiç şüphem yok. O yüzden bir kırgınlığım yok Meryem'e. Ben ayrılırken söyledim, bilerek veya bilmeyerek hata yaptıysam, kırdıysam özür diledim. Elimden geldiğimce de kimseyi kırmamaya çalıştım. Üzerime çok oynandı. Hem karşı takımdan hem içeriden hem dışarıdan her yerden düşmanım vardı. Ne kadar şampiyonsanız o kadar hedefsiniz bu hayatta. Benim hep duruşum oldu.''

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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