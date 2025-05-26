Meryem'in El Hareketi ve Tavrı Gündem Olmuştu: Survivor İsmail Balaban Düelloda Yaşananları İlk Kez Anlattı
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/s...
Survivor'da 19 Mayıs akşamı Meryem'e düelloda elenen İsmail Balaban, düelloda yaşananlara dair ilk açıklamada bulundu. Düelloda Meryem tepki göstermiş, İsmail'e el hareketi yapmış ve elenmesinin ardından sarılmayarak bir de beddua etmişti. İsmail, yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu.
Kaynak: Milliyet
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmail Balaban, 19 Mayıs'ta gerçekleşen elemede Meryem'le oynadığı düelloyu kaybetmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milliyet'in haberine göre, İsmail eleme sonrası ilk kez konuştu.
"Meryem'in o anki psikolojisine veriyorum."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın