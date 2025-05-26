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Mezarlık Konusu Nedir? Mezarlık Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Mezarlık Konusu Nedir? Mezarlık Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.05.2025 - 00:10

Netflix'in dikkat çeken Türk yapımlarından Mezarlık, toplumsal meseleleri merkeze alan güçlü anlatımı ve karanlık atmosferiyle izleyiciyi derinden etkiliyor. Başrolünde başarılı oyuncu Birce Akalay’ın yer aldığı Mezarlık dizisinin konusu, oyuncu kadrosu gibi pek çok detayı merak ediliyor.

İşte detaylar...

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Mezarlık Konusu

Mezarlık Konusu

Mezarlık cinayet büro amiri Önem Özülkü’nün liderliğindeki özel bir ekibin, özellikle kadın cinayetlerini araştırdığı karmaşık vakaları konu alıyor. Gerçek hayattan esinlenen hikayeleriyle adaletin peşinden cesurca giden bir kadın polis karakterini merkeze alan Mezarlık, hem sürükleyici bir polisiye hem de toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan güçlü bir drama olarak öne çıkıyor. Kadına yönelik şiddeti ve sistemin eksikliklerini gözler önüne seren dizi, sadece bir suç çözme hikâyesi değil, aynı zamanda derin bir toplumsal yüzleşme.

Mezarlık Oyuncu Kadrosu

Mezarlık Oyuncu Kadrosu

Mezarlık oyuncu kadrosunda Birce Akalay, Olgun Toker, Şehsuvar Aktaş, Hakan Meriçliler, Sezgin Uzunbekiroğlu gibi isimler rol alıyor.

Mezarlık Bölümler ve Sezonlar

Mezarlık Bölümler ve Sezonlar

2 sezondan oluşan Mezarlık'ın ilk sezonunda 4 bölüm bulunuyor. İkinci sezonu ise toplam 8 bölümde oluşuyor. Ancak her bir bölüm 2 part halinde yayınlandı.2

Mezarlık Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Mezarlık Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Netflix yapımı Mezarlık'ın ilk sezonu 2022'de yayınlanmıştı. İkinci sezon ise Şubat 2025'te yayınlandı.

Mezarlık Gerçek Hikaye mi?

Mezarlık Gerçek Hikaye mi?

Mezarlık dizisi, doğrudan birebir gerçek olaylara dayanmamakla birlikte, Türkiye'de yaşanmış ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran kadın cinayetlerinden esinlenerek kurgulanmıştır. Dizinin ikinci sezonunda işlenen bazı vakalar, gerçek hayattaki olaylara göndermeler içermektedir. Örneğin, bir bölümde holdingin 20. katından düşerek hayatını kaybeden Lale Çetin karakteri, kamuoyunda geniş yankı uyandıran Şule Çet cinayetini anımsatmaktadır. Benzer şekilde, çocuğunun gözü önünde öldürülen Sakine Yılmaz ve ölü bedeni kömürlükte bulunan Batmanlı Zelal gibi karakterler de zamanında gündem olmuş olayları çağrıştırmaktadır.

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Mezarlık Benzeri Diziler

Mezarlık Benzeri Diziler

Mezarlık'a benzer olarak Şahsiyet, Fatma, Bozkır, Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi dizileri örnek gösterilebilir.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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