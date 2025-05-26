Mezarlık Konusu Nedir? Mezarlık Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Netflix'in dikkat çeken Türk yapımlarından Mezarlık, toplumsal meseleleri merkeze alan güçlü anlatımı ve karanlık atmosferiyle izleyiciyi derinden etkiliyor. Başrolünde başarılı oyuncu Birce Akalay’ın yer aldığı Mezarlık dizisinin konusu, oyuncu kadrosu gibi pek çok detayı merak ediliyor.
İşte detaylar...
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Mezarlık Konusu
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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