Mezarlık Konusu Nedir? Mezarlık Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Mezarlık cinayet büro amiri Önem Özülkü’nün liderliğindeki özel bir ekibin, özellikle kadın cinayetlerini araştırdığı karmaşık vakaları konu alıyor. Gerçek hayattan esinlenen hikayeleriyle adaletin peşinden cesurca giden bir kadın polis karakterini merkeze alan Mezarlık, hem sürükleyici bir polisiye hem de toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan güçlü bir drama olarak öne çıkıyor. Kadına yönelik şiddeti ve sistemin eksikliklerini gözler önüne seren dizi, sadece bir suç çözme hikâyesi değil, aynı zamanda derin bir toplumsal yüzleşme.