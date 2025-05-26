Sürgünler Dizisinde Başroller Belli Oldu: Leyla ile Mecnun'la Devleşen İsim de Kadroda Yer Aldı
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
TRT Tabii kütüphanesine yepyeni bir dizi daha ekliyor. İkinci Yeni Yapım imzalı dönem dizisinde ana kadro netleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Oktay Çubuk'un başrol olacağı diziye hem kadın başrol hem de ünlü bir aktör dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TRT Tabii yepyeni bir dönem dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Pek çok başarılı yapımda rol alan Osman Sonant da dizinin kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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