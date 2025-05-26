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Sürgünler Dizisinde Başroller Belli Oldu: Leyla ile Mecnun'la Devleşen İsim de Kadroda Yer Aldı

Sürgünler Dizisinde Başroller Belli Oldu: Leyla ile Mecnun'la Devleşen İsim de Kadroda Yer Aldı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.05.2025 - 18:11

TRT Tabii kütüphanesine yepyeni bir dizi daha ekliyor. İkinci Yeni Yapım imzalı dönem dizisinde ana kadro netleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Oktay Çubuk'un başrol olacağı diziye hem kadın başrol hem de ünlü bir aktör dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
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TRT Tabii yepyeni bir dönem dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

TRT Tabii yepyeni bir dönem dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizide Halil karakterine Oktay Çubuk'un hayat vereceği açıklanmıştı. Başrol kadın karakter olan Günnur'u canlandıracak oyuncunun da İlayda Alişan olacağı belirtildi.

Pek çok başarılı yapımda rol alan Osman Sonant da dizinin kadrosuna dahil oldu.

Pek çok başarılı yapımda rol alan Osman Sonant da dizinin kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eski bir eşkıya olan Kurtoğlu, Halil'le karşı karşıya gelecek. Dizi haziran sonunda sete çıkacak. İlk sezona ait 10 bölümün çekimlerinin ağustos sonunda tamamlanması bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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