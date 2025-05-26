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Sihirli Annem: Hepimiz Biriz, Karate Kid: Legends: 30 Mayıs 2025 Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz, Karate Kid: Legends: 30 Mayıs 2025 Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
26.05.2025 - 16:23

Sinema tutkunları için haftanın en heyecanlı günü geliyor! Birçok farklı türde ve birbirinden başarılı filmler vizyona girmeye hazırlanıyor. Aksiyon dolu sahnelerden göz yaşartan dramalara, kahkahalar attıran komedilerden tüyler ürperten korku filmlerine kadar geniş bir yelpaze sinemaseverleri bekliyor. Biz de bu kez 30 Mayıs 2025 Cuma günü vizyona girecek filmler listesiyle karşınızdayız. Aranızda 'Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor?' diye merak edenler için hazırladığımız bu içerikte vizyona girecek sinema filmlerinin hem fragmanlarını hem de oyuncuları ve konularını bulabilirsiniz.

Hem yerli hem yabancı filmlerin öne çıktığı bu haftada Sihirli Annem: Hepimiz Biriz, Karate Kid: Efsane Dövüşçüler, Fenike Planı gibi yapımlar dikkat çekti. Gelin 30 Mayıs 2025 Cuma vizyona girecek filmleri birlikte görelim...

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Fenike Planı (The Phoenician Scheme)

Fenike Planı (The Phoenician Scheme)

Fenike Planı Film Konusu:

'Fenike Planı', bir aile ve aileye ait bir işletmenin karmaşık hikayesini anlatmaktadır. Eksantrik bir ailenin yönetimindeki geleneksel şirket, beklenmedik bir casusluk vakasının içine sürüklenir. Ailenin karizmatik lideri ZsaZsa Korda, belirsiz şartlarda meydana gelen bir dizi uçak kazasından mucizevi bir şekilde sağ çıkar. Ancak, bu kazaların aslında onu ve yaratmış olduğu imparatorluğu hedef alan planlı saldırılar olduğuna dair kanıtlar giderek artmaktadır. Bu süreçte ailedeki gerginlikler de tırmanışa geçer. ZsaZsa'nın, artık bir rahibe olarak yaşamını sürdüren kızı Liesl ile arasındaki ilişki hassas bir durumdadır. Yine de, baba ve kız, tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar ve bu yolculuk esnasında çözülmemiş birçok anlaşmazlık su yüzüne çıkar ve yıllardır devam eden bağlılıklar sorgulanır.

Fenike Planı Film Oyuncuları:

Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera

Filmin Türü:

Aksiyon, Komedi, Dramatik komedi, Dram, Gerilim

Karate Kid: Efsane Dövüşçüler (Karate Kid: Legends)

Karate Kid: Efsane Dövüşçüler (Karate Kid: Legends)

Karate Kid: Efsane Dövüşçüler Film Konusu:

Dövüş sanatlarına doğuştan bir yetenekle gelen genç Li Fong'un hikayesini anlatan Karate Kid, Li'nin ailevi bir trajedi sonrasında annesiyle birlikte Çin'in başkenti Pekin'den New York'a taşınmasını ve burada yeni bir hayata uyum sağlama çabalarını konu alır. Li, alışılmadık bu yeni ortamda sınıf arkadaşlarıyla ilişki kurmakta zorlanır ve çatışmalardan kaçınmayı tercih etse de kendini sürekli zor durumların içinde bulur. Bir arkadaşının desteğine ihtiyaç duyduğunda, karate yarışmasına katılmaya karar verir. Ancak, kısa sürede sadece yeteneklerinin yeterli olmadığını fark eder. Bu durumda, kung fu öğretmeni Bay Han, karate efsanesi Daniel LaRusso'dan yardım talep eder. İki usta, Li'ye kendi dövüş stillerini birleştirerek kritik bir dövüş sanatları mücadelesine nasıl hazırlanacağını öğretirler.

Karate Kid: Efsane Dövüşçüler Film Oyuncuları:

Ben Wang, Jackie Chan, Ralph Macchio

Filmin Türü:

Komedi, Dram, Dövüş

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Film Konusu:

'Sihirli Annem, Hepimiz Biriz' filmi, periler ve fanilerin karşılaştığı karmaşık bir durumu ele alıyor. Her şey, periler dünyasında ve Dünya'da yolunda giderken, Dudu'nun kardeşi Gogo'nun 'Sihirsizler Evi'nden çıkmasıyla değişir. Sihir yetenekleri elinden alındığında, Gogo büyük bir öfkeye kapılır ve tüm perileri sihirsiz bırakmayı hedefler. Bu eylem, Periler Alemi'nde ve Dünya'da büyük bir karmaşa yaratır. Acaba periler ve faniler, bu durumu çözmek için bir araya gelebilecekler midir? Bu hikaye, birlik ve dayanışmanın önemini vurgular.

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Film Oyuncuları:

İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan

Filmin Türü:

Aile, Fantastik

Son Ritüel (The Ritual)

Son Ritüel (The Ritual)

Son Ritüel Film Konusu:

Son Ritüel, iki rahibin karmaşık bir görevle yüzleştiğini anlatıyor. Her biri kendi zorluklarıyla boğuşan bu rahipler, genç bir kadını karanlık bir gücün pençesinden kurtarmak için birlikte hareket etmek durumundadır. Farklılıklarına rağmen, bu ortak amaç uğruna bir araya gelirler. Tehlikeli bir dizi şeytan çıkarma ayinine girişerek, sadece kadının hayatını değil, kendi ruhsal kurtuluşlarını da riske atarlar.

Son Ritüel Film Oyuncuları:

Al Pacino, Dan Stevens, Ashley Greene Khoury

Filmin Türü:

Korku

Three

Three

Three Film Konusu:

'Three', cinlerin hedefi olduğuna inandığı oğlunu kurtarmak için her türlü fedakarlığı göze alan bir annenin hikayesini anlatmaktadır. Annesi, oğlunun davranışlarında giderek artan bir garip hali fark eder ve bu durumun altında yatan sebebin cinler olduğuna kanaat getirir. Bu durum karşısında çaresiz kalan anne, oğlunu bu durumdan kurtarmak için beklenmedik bir kişiden yardım talep eder. Yardımsever adam, çocuğu bu durumdan kurtarmak için Batı düşüncesiyle çelişen bir ritüeli gerçekleştirmek zorunda kalır.

Three Film Oyuncuları:

Jefferson Hall, Faten Ahmed, Noura Alabed

Filmin Türü:

Korku, Dram, Gerilim

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Su Yüzü

Su Yüzü

Su Yüzü Film Konusu:

'Su Yüzü', Deniz adlı bir kadının, hayatındaki eksikliklerle mücadelesini ve kaçındığı gerçeklerle karşı karşıya gelmesini anlatıyor. Annesinin düğünü vesilesiyle, uzun süredir ayak basmadığı doğduğu topraklara geri dönen Deniz, bu dönüşün beraberinde getirdiği duygusal yüklerle baş etmek zorunda kalır. Öfke, korku ve suçluluk duyguları, onu terk ettiği düşündüğü küçük kasabada beklemektedir. Bu hikaye, geçmişle yüzleşmenin kaçınılmazlığını ve duygusal yaraların zamanla nasıl deşildiğini gözler önüne serer.

Su Yüzü Film Oyuncuları:

Cemre Ebüzziya, Nazan Kesal, Yasemin Szawlowski

Filmin Türü:

Dram

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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