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Hikayesi Bitmiş: Kral Kaybederse'nin Başrollerinden Biri Diziye Veda Ediyor

Hikayesi Bitmiş: Kral Kaybederse'nin Başrollerinden Biri Diziye Veda Ediyor

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.06.2025 - 18:29

Star TV ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse, 3 Haziran Salı akşamı yayınlanacak 16. bölümüyle sezon finali yapıyor. Birbirinden ünlü isimlerin kadrosunda rol aldığı dizide ana kadroda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hikayesi son bulan karakterlerden biri salı akşamı yayınlanacak sezon finaliyle diziye veda edecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/n...
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Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Kral Kaybederse, 3 Haziran Salı akşamı sezon finali yapıyor.

Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Kral Kaybederse, 3 Haziran Salı akşamı sezon finali yapıyor.

16. bölümüyle ekrana gelecek dizide heyecan yine durulmuyor. Merak uyandıran fragmanın ardından gelecek sezon öncesi dizide izleyicileri bazı sürprizler bekliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hikayesi biten Nilperi Şahinkaya Kral Kaybederse'den ayrılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hikayesi biten Nilperi Şahinkaya Kral Kaybederse'den ayrılıyor.

Kral Kaybederse'de Özlem karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya'nın sezon finaliyle birlikte diziden ayrılacağı öğrenildi. Ünlü oyuncu gelecek sezon dizinin kadrosunda yer almayacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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