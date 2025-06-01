Hikayesi Bitmiş: Kral Kaybederse'nin Başrollerinden Biri Diziye Veda Ediyor
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/n...
Star TV ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse, 3 Haziran Salı akşamı yayınlanacak 16. bölümüyle sezon finali yapıyor. Birbirinden ünlü isimlerin kadrosunda rol aldığı dizide ana kadroda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hikayesi son bulan karakterlerden biri salı akşamı yayınlanacak sezon finaliyle diziye veda edecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Kral Kaybederse, 3 Haziran Salı akşamı sezon finali yapıyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hikayesi biten Nilperi Şahinkaya Kral Kaybederse'den ayrılıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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