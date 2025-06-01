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Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ı Neslihan Yeldan Karakterinin Geçmişini ve Adını Kendi Uydurmuş

Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ı Neslihan Yeldan Karakterinin Geçmişini ve Adını Kendi Uydurmuş

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.06.2025 - 18:00

Kızılcık Şerbeti muhteşem bir sezon finaliyle üçüncü kez ekranlara ara verdi. Yine merak unsurunun yüksek olduğu finalde kimlerin diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Mustafa'nın Işıl'ı ve Fatih'i vurduğu, Nilay'ın oldukça garip bir biçimde balkondan düştüğü bölümün ardından Sevtap karakterine hayat veren Neslihan Yeldan, Saba Tümer'le programına katıldı. Karakteriyle ilgili açıklamada bulunan Neslihan Yeldan, dizideki adını kendisinin bulduğunu belirtti.

Kaynak: Saba Tümer'le / CNBC-e

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=LqKKU...
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Kızılcık Şerbeti yine bomba gibi bir sezon finaliyle ekran macerasına ara verdi.

Kızılcık Şerbeti yine bomba gibi bir sezon finaliyle ekran macerasına ara verdi.

Hemen her sezon çok konuşulan bir sezon finaline imza atan dizide bu kez Mustafa, şüphelendiği Işıl'la ilgili gerçekleri öğrenince aklına mukayyet olamadı ve partide silahlı bir saldırı düzenledi. Işıl ve Fatih'i vuran Mustafa, son bir el daha ateş etti ancak babası Abdullah'ı mı yoksa kendisini mi vurduğu bilinmiyor.

Kızılcık Şerbeti'nde Sevtap karakterine hayat veren Neslihan Yeldan, dizinin finalinin ardından Saba Tümer'in programına katıldı.

Kızılcık Şerbeti'nde Sevtap karakterine hayat veren Neslihan Yeldan, dizinin finalinin ardından Saba Tümer'in programına katıldı.

Ünlü oyuncu kendisi hakkındaki soruları yanıtlarken dizide canlandırdığı Sevtap'la ilgili açıklamalarda bulundu. Karakterin pavyon geçmişinin çıkmasını kendisinin istediğini dile getiren Yeldan, karakterin adının Serap olacağını ancak kendisinin Sevtap olmasının daha uygun olacağını söylediğinde senaristlerin hemen kabul ettiğini söyledi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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