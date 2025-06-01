Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ı Neslihan Yeldan Karakterinin Geçmişini ve Adını Kendi Uydurmuş

Hemen her sezon çok konuşulan bir sezon finaline imza atan dizide bu kez Mustafa, şüphelendiği Işıl'la ilgili gerçekleri öğrenince aklına mukayyet olamadı ve partide silahlı bir saldırı düzenledi. Işıl ve Fatih'i vuran Mustafa, son bir el daha ateş etti ancak babası Abdullah'ı mı yoksa kendisini mi vurduğu bilinmiyor.