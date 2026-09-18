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Hasan Şaş Kimdir, Kaç Yaşında? Hasan Şaş Neden Gözaltına Alındı?

Hasan Şaş Kimdir, Kaç Yaşında? Hasan Şaş Neden Gözaltına Alındı?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 08:40
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Galatasaray ve A Milli Takım'ın unutulmaz futbolcularından Hasan Şaş, bu kez futbol kariyerinden farklı bir gelişmeyle gündeme geldi. 18 Eylül'de düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şaş'ın hayatı, kariyeri ve neden gözaltına alındığı merak konusu oldu.

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Hasan Şaş Kimdir?

Hasan Şaş Kimdir?

Hasan Gökhan Şaş, 1 Ağustos 1976 tarihinde Adana'nın Karataş ilçesinde dünyaya gelen eski milli futbolcu, teknik direktör yardımcısı ve futbol yorumcusudur. Futbol kariyerinin büyük bölümünü Galatasaray'da geçiren Şaş, özellikle 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası ve 2002 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansıyla Türk futbolunun tanınan isimleri arasında yer aldı. 

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük alanına yönelen Hasan Şaş, Fatih Terim'in Galatasaray'daki yardımcılarından biri olarak iki farklı dönemde görev yaptı. Son yıllarda ise özellikle Galatasaray maçları üzerine yaptığı futbol yorumlarıyla gündeme geliyor. 

Hasan Şaş Kaç Yaşında?

Hasan Şaş, 1 Ağustos 1976 doğumlu. 18 Eylül 2026 itibarıyla 50 yaşında.

Hasan Şaş Nereli?

Hasan Şaş, Adana'nın Karataş ilçesinde doğdu. Futbola da Adana'da başlayan Şaş, ilk dönemlerinde Akdeniz Karataşspor ve Adana Demirspor altyapısında forma giydi. Daha sonra Ankaragücü'ne transfer olarak profesyonel kariyerinin önemli bir aşamasına geçti.

Hasan Şaş Kariyer Başlangıcı

Hasan Şaş Kariyer Başlangıcı

Hasan Şaş futbola amatör olarak Akdeniz Karataşspor'da başladı. Ardından Adana Demirspor'a geçen Şaş, burada profesyonel futbol kariyerinin ilk adımlarını attı.

1995 yılında Ankaragücü'ne transfer olan futbolcu, burada üç sezon forma giydi. 1998 yılında ise Galatasaray'a transfer oldu ve kariyerinin en önemli dönemine girdi. 

Galatasaray formasıyla 1998-2009 yılları arasında mücadele eden Şaş; beş Süper Lig, üç Türkiye Kupası, bir Türkiye Süper Kupası, bir UEFA Kupası ve bir UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray'ın 2000 yılında Arsenal'i penaltılarla mağlup ederek kazandığı UEFA Kupası'nı kaldıran kadroda yer aldı. 

2002 FIFA Dünya Kupası ise Hasan Şaş'ın kariyerindeki en dikkat çekici turnuvalardan biri oldu. Türkiye'nin üçüncü olduğu turnuvada Brezilya'ya attığı golle de öne çıkan Şaş, turnuvanın en iyi oyuncuları arasında gösterildi. 

Şaş, A Milli Takım formasıyla 1998-2006 yılları arasında 40 maça çıktı ve 2 gol attı

2008-2009 sezonunun sonunda profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı. 

Hasan Şaş Özel Hayatı

Hasan Şaş, 2003 yılında bale eğitmeni Sibel Yalçın ile evlendi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu. Şaş ile Yalçın'ın evliliği 2014 yılında sona erdi. 

Hasan Şaş, özel hayatından ziyade uzun yıllar boyunca futbol kariyeri ve Galatasaray ile ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen isimlerden biri oldu.

Hasan Şaş'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Hasan Şaş'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Futbolculuk döneminde özellikle Galatasaray ve A Milli Takım performansıyla dikkat çeken Hasan Şaş, futbolculuk sonrasında da futbol gündemine ilişkin yorumlarıyla öne çıktı.

2025 ve 2026 yıllarında özellikle Galatasaray'ın maçları, transfer politikası ve oyuncularıyla ilgili değerlendirmeleriyle spor basınında sık sık yer aldı. Şaş'ın yorumları arasında Okan Buruk'un teknik tercihleri, Galatasaray'ın transferleri ve takımın Şampiyonlar Ligi performansına ilişkin değerlendirmeler bulunuyor. 

Şaş, özellikle 2026 yılında SporON'un YouTube yayınlarında Galatasaray maçlarını değerlendirdi. Mart ve Nisan 2026'da Liverpool karşılaşması, transfer gündemi ve Trabzonspor-Galatasaray maçı üzerine yaptığı açıklamalar haberleştirildi.

Hasan Şaş Neden Gözaltına Alındı?

Hasan Şaş, 18 Eylül 2026 sabahı İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamındaki operasyonda gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması talimatı verildi. Şu ana kadar 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Hasan Şaş'ın yanı sıra oyuncu Aras Bulut İynemli, oyuncu Melis Sezen ve rapçi Sefo da operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. 

Başsavcılığın talimatında, şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ya da yer temin etme yönündeki şüpheleri destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi. Ancak bu ifadeler soruşturma kapsamındaki şüphe ve delil değerlendirmelerini ifade ediyor; Hasan Şaş'ın bu suçları işlediği anlamına gelmiyor. Soruşturmanın sonucunda hukuki durumunun netleşmesi bekleniyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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