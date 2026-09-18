Hasan Şaş Kimdir, Kaç Yaşında? Hasan Şaş Neden Gözaltına Alındı?
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Galatasaray ve A Milli Takım'ın unutulmaz futbolcularından Hasan Şaş, bu kez futbol kariyerinden farklı bir gelişmeyle gündeme geldi. 18 Eylül'de düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şaş'ın hayatı, kariyeri ve neden gözaltına alındığı merak konusu oldu.
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Hasan Şaş Kimdir?
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Hasan Şaş Kariyer Başlangıcı
Hasan Şaş'ın Öne Çıkan Açıklamaları
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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