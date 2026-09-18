Hasan Şaş Kimdir, Kaç Yaşında? Hasan Şaş Neden Gözaltına Alındı?

Hasan Şaş futbola amatör olarak Akdeniz Karataşspor'da başladı. Ardından Adana Demirspor'a geçen Şaş, burada profesyonel futbol kariyerinin ilk adımlarını attı.

1995 yılında Ankaragücü'ne transfer olan futbolcu, burada üç sezon forma giydi. 1998 yılında ise Galatasaray'a transfer oldu ve kariyerinin en önemli dönemine girdi.

Galatasaray formasıyla 1998-2009 yılları arasında mücadele eden Şaş; beş Süper Lig, üç Türkiye Kupası, bir Türkiye Süper Kupası, bir UEFA Kupası ve bir UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray'ın 2000 yılında Arsenal'i penaltılarla mağlup ederek kazandığı UEFA Kupası'nı kaldıran kadroda yer aldı.

2002 FIFA Dünya Kupası ise Hasan Şaş'ın kariyerindeki en dikkat çekici turnuvalardan biri oldu. Türkiye'nin üçüncü olduğu turnuvada Brezilya'ya attığı golle de öne çıkan Şaş, turnuvanın en iyi oyuncuları arasında gösterildi.

Şaş, A Milli Takım formasıyla 1998-2006 yılları arasında 40 maça çıktı ve 2 gol attı.

2008-2009 sezonunun sonunda profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı.

Hasan Şaş Özel Hayatı

Hasan Şaş, 2003 yılında bale eğitmeni Sibel Yalçın ile evlendi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu. Şaş ile Yalçın'ın evliliği 2014 yılında sona erdi.

Hasan Şaş, özel hayatından ziyade uzun yıllar boyunca futbol kariyeri ve Galatasaray ile ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen isimlerden biri oldu.