Yüzme Bilmek Yeterli Değil: SUP Board'un Konuşulmayan Riski

Eğitmenlerin üzerinde en çok durduğu konu ekipman. 37 yaşındaki eğitmen Aykut Gürer 'Kesinlikle can yeleği olması lazım.' diyor. Uzmanlar bu kuralın yüzme bilenler için de geçerli olduğunu, çünkü asıl tehlikenin yüzme becerisi değil yorgunluk ve panik olduğunu belirtiyor.

İkinci zorunlu ekipman ise ayak bağı, yani tahtayı kişiye bağlayan leash. Tahta bir kez elden çıktığında peşinden yüzerek yetişmeye çalışmak, özellikle açıkta ciddi bir tükenmeye yol açabiliyor. Ayak bağı sayesinde tahta hem bir tutunma noktası hem de sudaki görünürlüğü artıran bir işaret olarak kalıyor.

Kalabalık etkinliklerde ölçek de bir güvenlik meselesine dönüşüyor. Bazı organizasyonlarda grup büyüklüğü 60-70 kişiye ulaşıyor; bu nedenle eğitmenler cankurtaran ve ilk yardım personelinin hazır bulunmasını, yeni başlayanların ise mutlaka sertifikalı eğitmen eşliğinde suya girmesini öneriyor.