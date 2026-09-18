Yüzme Bilmek Yeterli Değil: SUP Board'un Konuşulmayan Riski
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Son yılların en hızlı yaygınlaşan su sporlarından biri olan ayakta kürek sörfü, yani SUP board, sosyal medyada epey viral oldu. Ancak eğitmenler tablonun göründüğü kadar masum olmadığını söylüyor. Rüzgar ve akıntı, kişiyi dakikalar içinde metrelerce açığa sürükleyebiliyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde konuşan Türkiye Kano Federasyonu onaylı eğitmenler, yüzme bilmenin tek başına yeterli olmadığını vurguluyor.
Kaynak: DHA
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Dakikalar İçinde Metrelerce Açığa Sürükleniyorsunuz
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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