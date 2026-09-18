Yağız Sabuncuoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Yağız Sabuncuoğlu Neden Gözaltına Alındı?

Yağız Sabuncuoğlu'nun kariyeri NTV Spor'da stajyer olarak başladı. Buradaki stajının ardından DAZN'ın (Perform Media) bünyesinde yaklaşık üç yıl çalışan Sabuncuoğlu, daha sonra Habertürk'e geçti. Habertürk'te çalıştığı dönemde S Sport'ta da maç spikerliği yaptı. Kariyerinin ilk dönemlerinde Goal Türkiye'de de görev aldı.

2018 yılında Haber Global'e geçen gazeteci, burada iki yıl boyunca Fenerbahçe muhabirliği yaptı. Bu dönemde özellikle Fenerbahçe gündemine ilişkin haberleriyle öne çıktı.

2019 yılında International Sports Summit tarafından 'Yılın En İyi TV Muhabiri' seçildi.

2020 Şubat ayında TRT Spor'a geçen Sabuncuoğlu, 2021 yılına kadar burada Fenerbahçe muhabirliği görevini sürdürdü. TRT Spor'dan ayrılmasının ardından VOLE'de çalışmaya başlayan gazeteci, yaklaşık iki yıl boyunca burada muhabirlik, moderatörlük ve spikerlik yaptı; aynı zamanda transfer haberleri hazırladı.

Yağız Sabuncuoğlu Sports Digitale'den Neden Ayrıldı?

Yağız Sabuncuoğlu, 2023 yılında Sports Digitale'nin genel yayın yönetmeni oldu ve burada 'Insider' programını hazırlayıp sundu. Haziran 2025'te Sports Digitale'den ayrıldığını açıklayan Sabuncuoğlu, bu kararın kendi isteğiyle alındığını ve önceliğini kendi YouTube kanalına vereceğini duyurdu.

Birkaç gün sonra yaptığı açıklamada ise 'Insider' programı için Sports Digitale ile yeniden anlaşma sağlandığını belirtti.

Yağız Sabuncuoğlu NOW Spor'dan Neden Ayrıldı?

NOW Spor, Temmuz 2025'te yayın hayatına başladı. Sabuncuoğlu da kanalın ilk döneminden itibaren kadroda yer aldı ve 20 Temmuz 2025'te yayınlanan ilk program 'Transfer Dosyası'nda Ersin Düzen, Uğur Karakullukçu ve Emre Özcan'la birlikte transfer gündemini değerlendirdi.

Sabuncuoğlu, Haziran 2026'da NOW Spor'dan ayrıldı. Kendi açıklamasına göre sözleşmesinin sona ermesinin ardından kendi isteğiyle kurumdan ayrıldı.

Yağız Sabuncuoğlu Şu Anda Ne Yapıyor?

Sabuncuoğlu, yayıncılığa devam ediyor. Güncel LinkedIn profilinde 'Insider' programının yeni sezonda KAFA Sports'ta yayınlanacağını duyurdu. Ayrıca kendi dijital kanallarında transfer gündemine ilişkin içerikler üretmeyi sürdürüyor.