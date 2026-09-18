Yağız Sabuncuoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Yağız Sabuncuoğlu Neden Gözaltına Alındı?
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Transfer kulislerinin tanınan isimlerinden Yağız Sabuncuoğlu, yıllardır spor medyasındaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. NTV Spor'da başlayan kariyerinden KAFA Sports'a uzanan yolculuğunda birçok önemli kurumda görev alan Sabuncuoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Yağız Sabuncuoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Yağız Sabuncuoğlu hangi kanallarda çalıştı? Neden gözaltına alındı?
İşte detaylar.
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Yağız Sabuncuoğlu Kimdir?
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Yağız Sabuncuoğlu'nun Eğitim Hayatı
Yağız Sabuncuoğlu'nun Kariyer Hayatı
Yağız Sabuncuoğlu Neden Gözaltına Alındı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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