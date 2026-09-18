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Yağız Sabuncuoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Yağız Sabuncuoğlu Neden Gözaltına Alındı?

Yağız Sabuncuoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Yağız Sabuncuoğlu Neden Gözaltına Alındı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 09:23
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Transfer kulislerinin tanınan isimlerinden Yağız Sabuncuoğlu, yıllardır spor medyasındaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. NTV Spor'da başlayan kariyerinden KAFA Sports'a uzanan yolculuğunda birçok önemli kurumda görev alan Sabuncuoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Yağız Sabuncuoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Yağız Sabuncuoğlu hangi kanallarda çalıştı? Neden gözaltına alındı? 

İşte detaylar.

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Yağız Sabuncuoğlu Kimdir?

Yağız Sabuncuoğlu Kimdir?

Spor dünyasında özellikle transfer haberleriyle tanınan Yağız Sabuncuoğlu, kariyeri ve yaptığı yayınlarla futbolseverlerin yakından takip ettiği isimler arasında. Televizyon haberciliğiyle başladığı meslek hayatını dijital yayıncılıkla sürdüren Sabuncuoğlu, yıllar içinde birçok önemli spor kanalında ve medya kuruluşunda görev aldı. 

Spor gazetecisi, muhabir, sunucu ve yorumcu olarak tanınan Sabuncuoğlu, özellikle futbol ve transfer gündemine ilişkin haberleriyle öne çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu Kaç Yaşında?

30 Eylül 1991 doğumlu olan Yağız Sabuncuoğlu, 18 Eylül 2026 itibarıyla 34 yaşında. Sabuncuoğlu, 30 Eylül 2026 tarihinde ise 35 yaşına girecek.

Yağız Sabuncuoğlu Aslen Nereli?

Yağız Sabuncuoğlu Eskişehir'de dünyaya geldi. Ünlü gazeteci ilk, orta ve lise eğitimini de Eskişehir'de tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun Eğitim Hayatı

Yağız Sabuncuoğlu'nun Eğitim Hayatı

Yağız Sabuncuoğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından eğitim hayatını yurt dışında da sürdüren Sabuncuoğlu, 2014-2015 döneminde İspanya'daki Universidad Rey Juan Carlos'ta Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı. LinkedIn profilinde ayrıca İTİCÜ bünyesinde uygulamalı TV sunuculuğu ve diksiyon eğitimi ile haber fotoğrafçılığına yönelik eğitim ve sertifikaları bulunuyor.

Eğitim hayatı boyunca medya ve iletişim alanına yönelen Sabuncuoğlu, üniversite döneminde gazetecilik sektöründe deneyim kazanmaya başladı. NTV Spor'daki stajıyla profesyonel spor haberciliğine ilk adımını attı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun Kariyer Hayatı

Yağız Sabuncuoğlu'nun Kariyer Hayatı

Yağız Sabuncuoğlu'nun kariyeri NTV Spor'da stajyer olarak başladı. Buradaki stajının ardından DAZN'ın (Perform Media) bünyesinde yaklaşık üç yıl çalışan Sabuncuoğlu, daha sonra Habertürk'e geçti. Habertürk'te çalıştığı dönemde S Sport'ta da maç spikerliği yaptı. Kariyerinin ilk dönemlerinde Goal Türkiye'de de görev aldı.

2018 yılında Haber Global'e geçen gazeteci, burada iki yıl boyunca Fenerbahçe muhabirliği yaptı. Bu dönemde özellikle Fenerbahçe gündemine ilişkin haberleriyle öne çıktı.

2019 yılında International Sports Summit tarafından 'Yılın En İyi TV Muhabiri' seçildi.

2020 Şubat ayında TRT Spor'a geçen Sabuncuoğlu, 2021 yılına kadar burada Fenerbahçe muhabirliği görevini sürdürdü. TRT Spor'dan ayrılmasının ardından VOLE'de çalışmaya başlayan gazeteci, yaklaşık iki yıl boyunca burada muhabirlik, moderatörlük ve spikerlik yaptı; aynı zamanda transfer haberleri hazırladı.

Yağız Sabuncuoğlu Sports Digitale'den Neden Ayrıldı?

Yağız Sabuncuoğlu, 2023 yılında Sports Digitale'nin genel yayın yönetmeni oldu ve burada 'Insider' programını hazırlayıp sundu. Haziran 2025'te Sports Digitale'den ayrıldığını açıklayan Sabuncuoğlu, bu kararın kendi isteğiyle alındığını ve önceliğini kendi YouTube kanalına vereceğini duyurdu. 

Birkaç gün sonra yaptığı açıklamada ise 'Insider' programı için Sports Digitale ile yeniden anlaşma sağlandığını belirtti.

Yağız Sabuncuoğlu NOW Spor'dan Neden Ayrıldı?

NOW Spor, Temmuz 2025'te yayın hayatına başladı. Sabuncuoğlu da kanalın ilk döneminden itibaren kadroda yer aldı ve 20 Temmuz 2025'te yayınlanan ilk program 'Transfer Dosyası'nda Ersin Düzen, Uğur Karakullukçu ve Emre Özcan'la birlikte transfer gündemini değerlendirdi.

Sabuncuoğlu, Haziran 2026'da NOW Spor'dan ayrıldı. Kendi açıklamasına göre sözleşmesinin sona ermesinin ardından kendi isteğiyle kurumdan ayrıldı.

Yağız Sabuncuoğlu Şu Anda Ne Yapıyor?

Sabuncuoğlu, yayıncılığa devam ediyor. Güncel LinkedIn profilinde 'Insider' programının yeni sezonda KAFA Sports'ta yayınlanacağını duyurdu. Ayrıca kendi dijital kanallarında transfer gündemine ilişkin içerikler üretmeyi sürdürüyor.

Yağız Sabuncuoğlu Neden Gözaltına Alındı?

Yağız Sabuncuoğlu Neden Gözaltına Alındı?

Yağız Sabuncuoğlu, 18 Eylül 2026'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonunda Sabuncuoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması talimatı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma veya uyuşturucu kullanımı için yer temin edilmesine ilişkin makul şüpheyi destekleyen deliller üzerine yürütüldüğü belirtildi.

Sabuncuoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından soruşturmanın detayları ve adli süreç merak konusu oldu. Ancak Başsavcılığın açıklamasında, Sabuncuoğlu özelinde hangi suç isnadının bulunduğuna ilişkin ayrı bir bilgi paylaşılmadı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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