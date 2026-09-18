Adı Bu Yaz Galatasaray'la Anılmıştı, Şimdi Konferans Ligi Tarihine Geçti
UEFA Konferans Ligi'nin resmi X hesabı geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir video ile Ismaïla Sarr'ın adını yeniden gündeme taşıdı. Crystal Palace'ın Senegalli kanat oyuncusu, 30 Nisan 2026'da Krakow'da oynanan yarı final ilk maçında Şahtar Donetsk ağlarını daha maçın 21. saniyesinde havalandırmış, bu golle turnuvanın o güne kadarki en hızlı golü unvanını Rapid Wien'den Ferdy Druijf'in elinden almıştı. Jean-Philippe Mateta'nın hazırladığı pozisyonu değerlendiren Sarr'ın bu golü, Crystal Palace'ın hem o maçı 3-1 kazanmasında hem de sezon sonunda kupayı müzeye götürmesinde ilk adım olmuştu. Sarr'ın adı üstelik bu yaz transfer döneminde Galatasaray ile de anılmış, ama bonservis pazarlığı yüzünden bu transfer hiç gerçekleşmemişti.
Golü 21 Saniyede Attı, Sezonu Şampiyonlukla Kapattı
Adı Bu Yaz Galatasaray ile de Anılmıştı
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