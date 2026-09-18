Adı Bu Yaz Galatasaray'la Anılmıştı, Şimdi Konferans Ligi Tarihine Geçti

Sarr'ın golü, karşılaşmanın başlama düdüğünün hemen ardından, rakip oyuncular daha pozisyon bile almadan ağlara gitti. Bu golden önce turnuvanın en hızlı golü unvanı 2022'de Rapid Wien forması giyen Ferdy Druijf'e aitti; Druijf'in golü 32. saniyede gelmişti. Sarr, bu rekoru 11 saniye farkla geride bıraktı.

Şahtar Donetsk, savaş nedeniyle kendi sahasında oynayamadığı için karşılaşmaya Polonya'nın Krakow şehrinde ev sahipliği yaptı ve Crystal Palace, Sarr'ın erken golünün ardından bulduğu diğer gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. İngiliz ekibi rövanş maçını da 2-1 kazanarak yarı finali 5-2'lik toplam skorla geçti ve tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa finaline yükseldi.

27 Mayıs 2026'da Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan finalde Rayo Vallecano'yu Jean-Philippe Mateta'nın 51. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Crystal Palace, kupayı müzesine götürdü. Geçtiğimiz sezon 45 maçta 21 gol kaydeden Sarr, bu başarıda kilit isimlerden biri oldu.