article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Adı Bu Yaz Galatasaray'la Anılmıştı, Şimdi Konferans Ligi Tarihine Geçti

Adı Bu Yaz Galatasaray'la Anılmıştı, Şimdi Konferans Ligi Tarihine Geçti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.09.2026 - 09:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

UEFA Konferans Ligi'nin resmi X hesabı geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir video ile Ismaïla Sarr'ın adını yeniden gündeme taşıdı. Crystal Palace'ın Senegalli kanat oyuncusu, 30 Nisan 2026'da Krakow'da oynanan yarı final ilk maçında Şahtar Donetsk ağlarını daha maçın 21. saniyesinde havalandırmış, bu golle turnuvanın o güne kadarki en hızlı golü unvanını Rapid Wien'den Ferdy Druijf'in elinden almıştı. Jean-Philippe Mateta'nın hazırladığı pozisyonu değerlendiren Sarr'ın bu golü, Crystal Palace'ın hem o maçı 3-1 kazanmasında hem de sezon sonunda kupayı müzeye götürmesinde ilk adım olmuştu. Sarr'ın adı üstelik bu yaz transfer döneminde Galatasaray ile de anılmış, ama bonservis pazarlığı yüzünden bu transfer hiç gerçekleşmemişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Golü 21 Saniyede Attı, Sezonu Şampiyonlukla Kapattı

Golü 21 Saniyede Attı, Sezonu Şampiyonlukla Kapattı

Sarr'ın golü, karşılaşmanın başlama düdüğünün hemen ardından, rakip oyuncular daha pozisyon bile almadan ağlara gitti. Bu golden önce turnuvanın en hızlı golü unvanı 2022'de Rapid Wien forması giyen Ferdy Druijf'e aitti; Druijf'in golü 32. saniyede gelmişti. Sarr, bu rekoru 11 saniye farkla geride bıraktı.

Şahtar Donetsk, savaş nedeniyle kendi sahasında oynayamadığı için karşılaşmaya Polonya'nın Krakow şehrinde ev sahipliği yaptı ve Crystal Palace, Sarr'ın erken golünün ardından bulduğu diğer gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. İngiliz ekibi rövanş maçını da 2-1 kazanarak yarı finali 5-2'lik toplam skorla geçti ve tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa finaline yükseldi.

27 Mayıs 2026'da Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan finalde Rayo Vallecano'yu Jean-Philippe Mateta'nın 51. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Crystal Palace, kupayı müzesine götürdü. Geçtiğimiz sezon 45 maçta 21 gol kaydeden Sarr, bu başarıda kilit isimlerden biri oldu.

Adı Bu Yaz Galatasaray ile de Anılmıştı

Adı Bu Yaz Galatasaray ile de Anılmıştı

Sarr'ın ismi 2026 yaz transfer döneminde Galatasaray ile sıkça anıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Everton maçının kadrosunda yer almayan ve antrenmanlara çıkmayarak takımdan ayrılma isteğini belli eden oyuncu için resmi görüşmelere başladı; teklifini süreç içinde 40 milyon avronun üzerine çıkardı.

Ancak Crystal Palace, oyuncusu için 55-60 milyon avro civarında bir bonservis bedeli istedi ve taraflar arasındaki fark kapanmadı. Palace teknik direktörü Pierre Sage, transfer döneminin sonunda yaptığı açıklamada Sarr'ı kadroda tutma kararını, 'Hem kulübümüz hem teknik ekibimiz için gerçekten kritik bir oyuncu' sözleriyle duyurdu. 2029'a kadar Crystal Palace ile sözleşmesi bulunan Sarr, transferi gerçekleşmeden yeni sezona da rekor bir golle başlamış oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın