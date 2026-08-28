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UEFA Konferans Ligi kurası Ne Zaman, Saat Kaçta? Hangi Kanalda İzlenir?

UEFA Konferans Ligi kurası Ne Zaman, Saat Kaçta? Hangi Kanalda İzlenir?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 13:36
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UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi için heyecan başladı. Avrupa Ligi play-off turunda Ferencváros'a elenen Trabzonspor da yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında bordo-mavililerin rakipleri 28 Ağustos Cuma günü yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Peki, UEFA Konferans Ligi kurası ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Konferans Ligi kurası ne zaman?

UEFA Konferans Ligi kurası ne zaman?

UEFA Konferans Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 28 Ağustos 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak kura çekimi 13.00 CET'te, yani Türkiye saatiyle 14.00'te başlayacak. UEFA'nın resmî internet sitesinde kura töreninin başlangıç saati 13.00 CET olarak duyuruldu.

UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi UEFA.com ve UEFA.tv üzerinden canlı ve ücretsiz olarak takip edilebilecek. UEFA'nın 2026-2027 sezonu kura çekimleri için yaptığı açıklamada Konferans Ligi kurasının da bu platformlardan canlı yayınlanacağı belirtildi.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki yeri belli oldu

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki yeri belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencváros ile eşleşti. İlk karşılaşmayı sahasında 1-0 kaybeden bordo-mavililer, 27 Ağustos'taki rövanş maçında deplasmanda 4-0 mağlup oldu.

Böylece Ferencváros eşleşmeyi toplam 5-0 kazanarak Avrupa Ligi lig aşamasına yükselirken, Trabzonspor UEFA Konferans Ligi lig aşamasına kaldı.

Trabzonspor hangi torbada?

UEFA'nın 28 Ağustos'ta açıkladığı kesinleşmiş kura torbalarına göre Trabzonspor 4. torbada yer alıyor.

Bordo-mavili takım, Konferans Ligi lig aşamasında toplam 6 farklı rakiple karşılaşacak. UEFA'nın yeni lig formatında takımlar altı farklı rakiple üçü iç sahada, üçü deplasmanda olmak üzere altı maç oynayacak.

UEFA Konferans Ligi kura torbaları belli oldu

UEFA Konferans Ligi kura torbaları belli oldu

UEFA'nın açıkladığı 2026-2027 sezonu Konferans Ligi lig aşaması kura torbaları şu şekilde:

1. Torba

  • Atalanta

  • Braga

  • Ajax

  • Freiburg

  • Monaco

  • Kopenhag

2. Torba

  • Midtjylland

  • Kızılyıldız

  • Gent

  • Panathinaikos

  • Pafos

  • Brighton

3. Torba

  • Lugano

  • Getafe

  • KuPS Kuopio

  • Twente

  • Lincoln Red Imps

  • Borac

4. Torba

  • Sint-Truiden

  • Brann

  • Hearts

  • Kairat Almaty

  • Trabzonspor

  • Universitatea Craiova

5. Torba

  • Riga

  • Hajduk Split

  • Jablonec

  • Nordsjælland

  • Aarhus

  • Inter Escaldes

6. Torba

  • Thun

  • CSKA Sofya

  • Kauno Žalgiris

  • Mjällby

  • Iberia Tiflis

  • Egnatia

Bu liste UEFA tarafından 28 Ağustos 2026 tarihinde resmen doğrulandı. Dolayısıyla Trabzonspor'un olası rakipleri de artık kesinleşmiş torbalardaki takımlar üzerinden değerlendirilebilir.

Konferans Ligi'nde maçlar ne zaman başlayacak?

Konferans Ligi'nde maçlar ne zaman başlayacak?

UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması 15 Ekim 2026 tarihinde başlayacak.

Karşılaşmaların haftaları şu şekilde:

1. hafta: 15 Ekim 2026

2. hafta: 22 Ekim 2026

3. hafta: 5 Kasım 2026

4. hafta: 26 Kasım 2026

5. hafta: 10 Aralık 2026

6. hafta: 17 Aralık 2026

Lig aşamasında altı maçını tamamlayan takımlar, elde ettikleri sıralamaya göre turnuvanın eleme aşamasına devam edecek.

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UEFA Konferans Ligi finali nerede oynanacak?

UEFA Konferans Ligi finali nerede oynanacak?

Lig aşamasının ardından Konferans Ligi'nde eleme karşılaşmaları oynanacak.

Play-off turu: 18 ve 25 Şubat 2027

Son 16 turu: 11 ve 18 Mart 2027

Çeyrek final: 8 ve 15 Nisan 2027

Yarı final: 29 Nisan ve 6 Mayıs 2027

Final: 2 Haziran 2027

UEFA'nın açıklanan takviminde bu tarihler resmen yer alıyor.

Konferans Ligi finali İstanbul'da oynanacak

2026-2027 UEFA Konferans Ligi sezonunun finali Türkiye'de oynanacak. Avrupa futbolunun üçüncü büyük kulüp organizasyonunun şampiyonu, 2 Haziran 2027 Çarşamba günü İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta belli olacak.

UEFA, Beşiktaş Park'ın 2027 Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacağını resmen açıkladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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