UEFA Konferans Ligi kurası Ne Zaman, Saat Kaçta? Hangi Kanalda İzlenir?
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UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi için heyecan başladı. Avrupa Ligi play-off turunda Ferencváros'a elenen Trabzonspor da yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında bordo-mavililerin rakipleri 28 Ağustos Cuma günü yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Peki, UEFA Konferans Ligi kurası ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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UEFA Konferans Ligi kurası ne zaman?
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UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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