UEFA Konferans Ligi kurası Ne Zaman, Saat Kaçta? Hangi Kanalda İzlenir?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi UEFA.com ve UEFA.tv üzerinden canlı ve ücretsiz olarak takip edilebilecek. UEFA'nın 2026-2027 sezonu kura çekimleri için yaptığı açıklamada Konferans Ligi kurasının da bu platformlardan canlı yayınlanacağı belirtildi.