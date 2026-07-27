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Jamal Musiala Bilmecesi: Galatasaray Transferi Yalanladı, Gazeteci 'Kellemi Ortaya Koyuyorum' Dedi

Jamal Musiala Bilmecesi: Galatasaray Transferi Yalanladı, Gazeteci 'Kellemi Ortaya Koyuyorum' Dedi

transfer galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.07.2026 - 09:19
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Galatasaray camiası, dünyaca ünlü Alman yıldız Jamal Musiala'nın transfer edildiği yönündeki sürpriz iddiayla hareketli saatler yaşıyor. Kulüp yönetimi bu flaş haberi jet hızıyla yalanlasa da, iddianın sahibi olan muhabir geri adım atmayarak transferin bittiğini savundu.

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Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar, Bayern Münih forması giyen genç yıldız Jamal Musiala'nın takıma katılacağı söylentisiyle adeta sosyal medyayı salladı.

Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar, Bayern Münih forması giyen genç yıldız Jamal Musiala'nın takıma katılacağı söylentisiyle adeta sosyal medyayı salladı.

Spor gazetecisi Burhan Can Terzi tarafından ortaya atılan ve iki tarafın büyük oranda el sıkıştığını öne süren bu çarpıcı iddia, kısa sürede binlerce etkileşim alarak gündemin zirvesine oturdu. Ancak taraftarın heyecanlı bekleyişi, kulüp yönetiminin resmi kanallardan yaptığı bilgilendirmeyle kesintiye uğradı.

Galatasaray cephesi, çığ gibi büyüyen bu dev transfer söylentisine sessiz kalmayarak kamuoyunu aydınlatan net bir açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan duyuruda, hem Alman devi Bayern Münih ile hem de oyuncunun kendisiyle herhangi bir anlaşmanın söz konusu olmadığı kesin bir dille ifade edildi. Yönetim, yayılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek tartışmalara son noktayı koymayı hedefledi.

Yönetimin bu kesin yalanlamasına karşın, haberi ilk duyuran isim olan Burhan Can Terzi cephesinden oldukça iddialı bir çıkış daha geldi.

Ortaya attığı haberin doğruluğundan en ufak bir şüphe duymadığını vurgulayan gazeteci, adeta mesleki itibarını ortaya koyarak sözlerinin arkasında durdu. Transferin kesin olarak sağlandığını bir kez daha yineleyen Terzi, yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta takımın kamp çalışmalarına dahil olacağını ileri sürerek spor gündemindeki ateşin sönmesine izin vermedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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