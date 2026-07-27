Jamal Musiala Bilmecesi: Galatasaray Transferi Yalanladı, Gazeteci 'Kellemi Ortaya Koyuyorum' Dedi
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Galatasaray camiası, dünyaca ünlü Alman yıldız Jamal Musiala'nın transfer edildiği yönündeki sürpriz iddiayla hareketli saatler yaşıyor. Kulüp yönetimi bu flaş haberi jet hızıyla yalanlasa da, iddianın sahibi olan muhabir geri adım atmayarak transferin bittiğini savundu.
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Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar, Bayern Münih forması giyen genç yıldız Jamal Musiala'nın takıma katılacağı söylentisiyle adeta sosyal medyayı salladı.
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Yönetimin bu kesin yalanlamasına karşın, haberi ilk duyuran isim olan Burhan Can Terzi cephesinden oldukça iddialı bir çıkış daha geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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