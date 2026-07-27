Jamal Musiala Bilmecesi: Galatasaray Transferi Yalanladı, Gazeteci 'Kellemi Ortaya Koyuyorum' Dedi

Spor gazetecisi Burhan Can Terzi tarafından ortaya atılan ve iki tarafın büyük oranda el sıkıştığını öne süren bu çarpıcı iddia, kısa sürede binlerce etkileşim alarak gündemin zirvesine oturdu. Ancak taraftarın heyecanlı bekleyişi, kulüp yönetiminin resmi kanallardan yaptığı bilgilendirmeyle kesintiye uğradı.

Galatasaray cephesi, çığ gibi büyüyen bu dev transfer söylentisine sessiz kalmayarak kamuoyunu aydınlatan net bir açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan duyuruda, hem Alman devi Bayern Münih ile hem de oyuncunun kendisiyle herhangi bir anlaşmanın söz konusu olmadığı kesin bir dille ifade edildi. Yönetim, yayılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek tartışmalara son noktayı koymayı hedefledi.