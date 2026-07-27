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Kahve Seçimlerine Göre Hangi Sit-Com Karakterisin?

etiket Kahve Seçimlerine Göre Hangi Sit-Com Karakterisin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
27.07.2026 - 10:01
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Bu testte kahve menüsü bahanemiz, sit-com karakterin asıl meselemiz! Seçtiğin her kahve bize biraz enerjini, biraz huyunu, biraz da “bu sahnede kesin sen varsın” halini anlatacak. 

Hadi fincanını seç, karakterin gelsin! ☕  ☕✨

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1. Diyelim ki bir sit-com sahnesindesin ve sabah işe/okula geç kalmışsın. Elinde hangi kahve var?

2. Arkadaş grubunla kafeye gittin. Herkes siparişini verdi, sıra sana geldi. Ne alıyorsun?

3. Sabah kahvesi içmeden insanlarla iletişim kurabilme seviyeni puanlar mısın?

4. Moralinin biraz düşük olduğu çok sıcak bir yaz gününde kendine hangi kahveyi ısmarlarsın?

5. 40 yıl hatrımız olsun! Sana bir Türk kahvesi ikram etsek nasıl olsun?

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6. Evde sakin bir akşam geçirirken içeceğin kahve hangisi olurdu?

7. Söyle bakalım, arkadaş grubunda kahve molası fikrini genelde sen mi ortaya atarsın?

7. Söyle bakalım, arkadaş grubunda kahve molası fikrini genelde sen mi ortaya atarsın?

8. Bu kahvelerden birini hayatından çıkartacaksın. Hangisini seçerdin?

Sen Brooklyn Nine-Nine’dan Jake Peralta’sın!

Kahve seçimlerin senin enerjik, hızlı düşünen ve biraz da tatlı kaotik bir karakter olduğunu söylüyor. Sen kahveni alıp köşeye çekilenlerden değilsin; kahve senin için adeta güne başlama butonu, motivasyon kaynağı ve küçük bir macera işareti. Jake gibi sen de ciddi anların içine bile şaka sıkıştırabilen, ortam gerildiğinde havayı yumuşatan ve insanları farkında olmadan güldüren birisin. Senin enerjin düzenli değil belki ama kesinlikle bulaşıcı; yanındakilere “Hadi ya, bunu yapabiliriz!” hissi veriyorsun. Kısacası sen sahneye girince tempo yükseliyor, kahve soğumadan olay başlıyor ve kimse sıkılmaya fırsat bulamıyor.

Sen The Office’ten Michael Scott’sın!

Senin kahve seçimlerinde samimiyet, hareket ve biraz da tatlı bir kaos var. Kimi zaman klasiklerden şaşmıyor, kimi zaman da ruh haline göre bol sütlü, tatlı ya da köpüklü bir kahveye yöneliyorsun. Michael Scott gibi sen de insanlarla bağ kurmayı, ortamı yumuşatmayı ve küçük bir kahve molasını bile unutulmaz bir ana çevirmeyi seviyorsun. Yapmacık değilsin, filtresizsin ve iyi niyetin her halinden belli oluyor. Bu yüzden senin sit-com karakterin belli; sen ortamın en kaotik ama en samimi kalbi Michael Scott’sın!

Sen How I Met Your Mother’dan Barney Stinson’sın!

Senin kahve seçimlerinde sıradanlığa pek yer yok; ne içiyorsan biraz havası, biraz iddiası, biraz da “ben buradayım” enerjisi olmalı. Kahveni bile kendini anlatan küçük bir detay gibi seçiyorsun; sade bir tercih yapacak olsan bile onda bile bir stil yakalamayı başarıyorsun. Barney gibi sen de ortama girdiğinde fark edilen, enerjiyi yükselten ve insanlara kendini unutturmayan birisin. Bazen fazla özgüvenli, fazla eğlenceli ya da fazla abartılı bulunabilirsin ama dürüst olalım, senin olmadığın ortam eksik kalır.

Sen Friends’ten Monica Geller’sın!

Kahve seçimlerin bize şunu söylüyor: Sen hayatında küçük şeyleri bile özenle yapan, “olmuşken en güzeli olsun” diyen birisin. Kahveni rastgele seçmezsin; tadı, kıvamı, yanında yenilecek şey ve hatta içildiği ortam bile senin için önemlidir. Monica gibi sen de dışarıdan biraz kontrolcü görünebilirsin ama aslında bunun altında sevdiklerine iyi gelen, düzen kuran ve ortamı güzelleştiren bir tarafın var. Kısacası sahne dağılmasın diye görünmeden her şeyi ayakta tutan asıl başrolsün.

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miray soysal
miray soysal
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