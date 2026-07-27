Senin kahve seçimlerinde samimiyet, hareket ve biraz da tatlı bir kaos var. Kimi zaman klasiklerden şaşmıyor, kimi zaman da ruh haline göre bol sütlü, tatlı ya da köpüklü bir kahveye yöneliyorsun. Michael Scott gibi sen de insanlarla bağ kurmayı, ortamı yumuşatmayı ve küçük bir kahve molasını bile unutulmaz bir ana çevirmeyi seviyorsun. Yapmacık değilsin, filtresizsin ve iyi niyetin her halinden belli oluyor. Bu yüzden senin sit-com karakterin belli; sen ortamın en kaotik ama en samimi kalbi Michael Scott’sın!