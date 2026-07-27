Kahve Seçimlerine Göre Hangi Sit-Com Karakterisin?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bu testte kahve menüsü bahanemiz, sit-com karakterin asıl meselemiz! Seçtiğin her kahve bize biraz enerjini, biraz huyunu, biraz da “bu sahnede kesin sen varsın” halini anlatacak.
Hadi fincanını seç, karakterin gelsin! ☕ ☕✨
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1. Diyelim ki bir sit-com sahnesindesin ve sabah işe/okula geç kalmışsın. Elinde hangi kahve var?
2. Arkadaş grubunla kafeye gittin. Herkes siparişini verdi, sıra sana geldi. Ne alıyorsun?
3. Sabah kahvesi içmeden insanlarla iletişim kurabilme seviyeni puanlar mısın?
4. Moralinin biraz düşük olduğu çok sıcak bir yaz gününde kendine hangi kahveyi ısmarlarsın?
5. 40 yıl hatrımız olsun! Sana bir Türk kahvesi ikram etsek nasıl olsun?
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6. Evde sakin bir akşam geçirirken içeceğin kahve hangisi olurdu?
7. Söyle bakalım, arkadaş grubunda kahve molası fikrini genelde sen mi ortaya atarsın?
8. Bu kahvelerden birini hayatından çıkartacaksın. Hangisini seçerdin?
Sen Brooklyn Nine-Nine’dan Jake Peralta’sın!
Sen The Office’ten Michael Scott’sın!
Sen How I Met Your Mother’dan Barney Stinson’sın!
Sen Friends’ten Monica Geller’sın!
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