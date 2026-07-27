AHBAP Soruşturmasında 4. Dalga: 13 Kişiye Gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda 13 şüphelinin gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Erzurum ve Mersin'de yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında toplam 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirterek, 'Vatandaşlarımızın iyi niyetini ve bağışlarını istismar eden yapılara, faili meçhullerin aydınlatılmasını engellemeye yönelik girişimlere ve gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ağlarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde suç ve suç örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü ifade etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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