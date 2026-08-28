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Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi’neki Rakipleri Belli Oldu

Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi’neki Rakipleri Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.08.2026 - 14:49
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UEFA Konferans Ligi'nde 2026/2027 sezonu play-off turunun tamamlanmasının ardından lig aşaması için kura çekimi gerçekleştirildi ve temsilcimiz Trabzonspor’un rakipleri belli oldu.

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Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri netleşti.

Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri netleşti.

UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında 36 takım yer alıyor. Takımlar, altı farklı torbanın her birinden birer rakiple eşti ve lig aşamasında toplam 6 karşılaşmaya çıkılacak.

Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri: 

Freiburg(İç Saha

Kızılyıldız (Deplasman)

KuPS (Deplasman)

Hearts (İç Saha)

Jablonec (İç Saha)

CSKA Sofia (Deplasman)

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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