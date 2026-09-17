İlk Date’i Sıradan Bir Kahveyle Kapatmak İstemeyenlere Özel 7 Yaratıcı Öneri
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Neden ilk buluşmalar sadece bir kahve ile sınırlandırılsın ki? Onca görülecek yer, dinlenecek sanatçı, gidilecek müze, katılınacak konser varken... Sen de ilk buluşmanın heyecanını daha yüksek tempoda tutmak ve sıradanlıktan uzak durmak istiyorsan denemen gereken harika alternatifler var!
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1. Vintage ürünler satan bir dükkanda birbirinize kombinler yapabilirsiniz.
2. Eski oyun konsollarının olduğu bir oyun salonunda tatlı bir rekabete girebilirsiniz.
3. Seramik atölyesine katılabilirsiniz. Hem birbirinize hediye bile yaparsınız belki!
4. Sergi gezme fikri harika görünüyor: "Frida Kahlo Günlükleri" sergisine katılmanız gerekiyor!
5. Kahve içtikten sonra lunaparka gitmeyi düşündün mü?
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6. Tiyatro festivali mi? Daha fazla düşünmeye bile gerek yok!
7. Birkaç paket mama alıp sokak hayvanlarını besleyebilirsiniz. 🐾
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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