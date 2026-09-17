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İlk Date’i Sıradan Bir Kahveyle Kapatmak İstemeyenlere Özel 7 Yaratıcı Öneri

etiket İlk Date’i Sıradan Bir Kahveyle Kapatmak İstemeyenlere Özel 7 Yaratıcı Öneri

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
17.09.2026 - 14:01
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Neden ilk buluşmalar sadece bir kahve ile sınırlandırılsın ki? Onca görülecek yer, dinlenecek sanatçı, gidilecek müze, katılınacak konser varken... Sen de ilk buluşmanın heyecanını daha yüksek tempoda tutmak ve sıradanlıktan uzak durmak istiyorsan denemen gereken harika alternatifler var!

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1. Vintage ürünler satan bir dükkanda birbirinize kombinler yapabilirsiniz.

1. Vintage ürünler satan bir dükkanda birbirinize kombinler yapabilirsiniz.

İkinci el ya da adına vintage dükkan demek isteyenler olabilir. Bu tür dükkanlara gidip birbirinizin zevkini uygulamalı bir şekilde görüp kendinizi daha iyi fade edebilirsiniz. Belki eli boş çıkmazsınız!

2. Eski oyun konsollarının olduğu bir oyun salonunda tatlı bir rekabete girebilirsiniz.

Kim demiş atari salonları eskide kaldı diye? Eğer yaşadığın şehirde varsa böyle bir oyun salonuna gidip tatlı bir rekabet ortamı oluşturabilirsin. Kaybeden sonraki buluşmada tatlıyı ısmarlar!

3. Seramik atölyesine katılabilirsiniz. Hem birbirinize hediye bile yaparsınız belki!

3. Seramik atölyesine katılabilirsiniz. Hem birbirinize hediye bile yaparsınız belki!

Birlikte bir şeyler üretmek, aradaki iletişimi anında 'sen-ben' seviyesinden 'biz' seviyesine taşır. Bir seramik atölyesinde çamurla uğraşmak kadar keyifli bir şey var mıdır? Tercih size kalmış!

Üstelik İstanbul Workshops’ta seramik ve vitray gibi daha pek çok etkinlik var. Seramik bizi kesmez dersen diğer etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıkla!

4. Sergi gezme fikri harika görünüyor: "Frida Kahlo Günlükleri" sergisine katılmanız gerekiyor!

Frida Kahlo’nun Günlükleri sergisinden bahsetmemek olmaz. Burası sadece tabloları izleyip geçtiğin sıradan bir yer değil. Sanat, hikaye ve etkileşimin bir araya geldiği 12 farklı odada Frida'nın renkli dünyasına, ikonik eserlerine ve Meksika kültürüne içeriden bir bakış atıyorsun. İnteraktif alanlar ve sürükleyici dekorlar sayesinde date'inle çok keyifli vakit geçirip Instagram'lık harika kareler yakalayabilirsiniz.

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıkla!

5. Kahve içtikten sonra lunaparka gitmeyi düşündün mü?

Çarpışan arabalarda ufak bir rekabet, dönme dolapta klasik bir ilk date romantizmi ya da hız treninde çığlık çığlığa bir eğlence... Kahve içip uslu uslu oturmaktan çok daha dinamik ve akılda kalıcı olduğu kesin!

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6. Tiyatro festivali mi? Daha fazla düşünmeye bile gerek yok!

6. Tiyatro festivali mi? Daha fazla düşünmeye bile gerek yok!

İlk buluşmanın keyif seviyesini artıracak 30. İstanbul Tiyatro Festivali'nin harika programını es geçmek olmaz! 22 Ekim’de dünyaca ünlü yönetmen Caroline Guiela Nguyen’in Lacrima oyunuyla açılış yapacak olan festival bu yıl çok iddialı. 

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıkla!

7. Birkaç paket mama alıp sokak hayvanlarını besleyebilirsiniz. 🐾

7. Birkaç paket mama alıp sokak hayvanlarını besleyebilirsiniz. 🐾

Hayvansever biriyle buluştuysan bu fikir her iki taraf için 100 puanlık bir aktivite olacak! Alacağınız birer paket mama bir kahveden daha ucuz olabilir ama besleyeceğiniz kedi ya da köpeğin belki de o gün ilk öğünü olacak... 🥹

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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