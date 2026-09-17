İlk Date’i Sıradan Bir Kahveyle Kapatmak İstemeyenlere Özel 7 Yaratıcı Öneri

Birlikte bir şeyler üretmek, aradaki iletişimi anında 'sen-ben' seviyesinden 'biz' seviyesine taşır. Bir seramik atölyesinde çamurla uğraşmak kadar keyifli bir şey var mıdır? Tercih size kalmış!

Üstelik İstanbul Workshops’ta seramik ve vitray gibi daha pek çok etkinlik var. Seramik bizi kesmez dersen diğer etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıkla!