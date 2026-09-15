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Hangi Sertab Erener Şarkısısın?

etiket Hangi Sertab Erener Şarkısısın?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
15.09.2026 - 20:01
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Sertab Erener'in şarkıları hayata dair çok şey içeriyor aslında. Karaktere göre herkesin bir Sertab Erener şarkısı var desek yanılmayız herhalde. Sen hangi Sertab Erener şarkısı olurdun peki?

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1. Çok zor bir konuda karar vereceksin. Hangisi sana daha uygun?

2. Biri seni kırdığında hemen hayatından çıkarır mısın?

3. İnsanlar hangi yönünü yanlış biliyor sence?

4. Hangisi seni daha iyi anlatıyor?

5. Aşık olunca nasıl oluyorsun?

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6. Arkadaş grubunda sen kimsin?

7. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadın, ne yaparsın?

8. Şu an neye ihtiyacın var peki?

Sen "Rengarenk" olurdun!

Sen hayatta yaşadıklarına karşı hep olumlu bakan birisin. Ne kadar kötü şeyler yaşasan da pozitifliğini hiç kaybetmiyorsun. İnsanlar da zaten seni bu kadar pozitif ve enerjik olduğun için çok seviyor. Monoton bir hayat hiç sana göre değil, sen hep hareket arıyorsun. Değişimler sana heyecan veriyor çünkü. Bu renkli kişiliğine elbette Sertab Erener'in Rengarenk şarkısı yakışır!

Sertab Erener konserleri hakkında daha detaylı bilgiye Passo’dan ulaşabilirsin!

Sen "Koparılan Çiçekler" olurdun!

Sen duygularını yoğun yaşayanlardansın. Öyle yüzeysel yaşamıyorsun yani. Birine değer verdiğinde senin için o kişi her şeyden önemli oluyor. O yüzden bir anlaşmazlık yaşadığında birini hayatından çıkartmakta çok zorlanıyorsun. Senin için affetmek çok zor. Çünkü geçmişe çok takılan birisin. Dışarıdan soğuk bir görünüşün var ama seni tanıyanlar ne kadar cana yakın olduğunu biliyor. Sendeki bu hüzün, kabullenme ve derinliği karşılayacak şarkı Koparılan Çiçekler!

Sertab Erener konserleri hakkında daha detaylı bilgiye Passo’dan ulaşabilirsin!

Sen "Aşk" olurdun!

Senin için aşktan öte bir duygu yok desek yanılmayız. Duygularını çok yükseklerde yaşıyorsun. Birini sevdiğinde sonuna kadar gidiyorsun yani. Hayatındaki insana da bu duygularını hissettiriyorsun. Bu kadar yoğun duygular beslediğinde zaman zaman çok fedakarlık da yapıyorsun. Bu da çoğu zaman kırılmana ve üzülmene neden olabiliyor. Senin gibi duygularını yoğun yaşayan birine Sertab Erener'in Aşk şarkısı yakışır!

Sertab Erener konserleri hakkında daha detaylı bilgiye Passo’dan ulaşabilirsin!

Sen "Kendime Yeni Bir Ben Lazım" olurdun!

Sen değişimden hiç korkmayan birisin. Hayatında her an her şeyi değiştirebilirsin. Sana bir yer ya da bir kişi iyi gelmiyorsa anında bırakırsın mesela. İnsanların beklentilerini önemseyen biri değilsin. Hayatta önceliği hep kendine veriyorsun. Geçmişe takılıp kalan biri değilsin ama yaptığın hatalardan ders almasını biliyorsun. Değişimi bu kadar seven biri için en iyi şarkı elbette Kendime Yeni Bir Ben Lazım!

Sertab Erener konserleri hakkında daha detaylı bilgiye Passo’dan ulaşabilirsin!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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