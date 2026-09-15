Hangi Sertab Erener Şarkısısın?
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Sertab Erener'in şarkıları hayata dair çok şey içeriyor aslında. Karaktere göre herkesin bir Sertab Erener şarkısı var desek yanılmayız herhalde. Sen hangi Sertab Erener şarkısı olurdun peki?
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1. Çok zor bir konuda karar vereceksin. Hangisi sana daha uygun?
2. Biri seni kırdığında hemen hayatından çıkarır mısın?
3. İnsanlar hangi yönünü yanlış biliyor sence?
4. Hangisi seni daha iyi anlatıyor?
5. Aşık olunca nasıl oluyorsun?
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6. Arkadaş grubunda sen kimsin?
7. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadın, ne yaparsın?
8. Şu an neye ihtiyacın var peki?
Sen "Rengarenk" olurdun!
Sen "Koparılan Çiçekler" olurdun!
Sen "Aşk" olurdun!
Sen "Kendime Yeni Bir Ben Lazım" olurdun!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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