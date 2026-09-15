Hangi Sertab Erener Şarkısısın?

Sen duygularını yoğun yaşayanlardansın. Öyle yüzeysel yaşamıyorsun yani. Birine değer verdiğinde senin için o kişi her şeyden önemli oluyor. O yüzden bir anlaşmazlık yaşadığında birini hayatından çıkartmakta çok zorlanıyorsun. Senin için affetmek çok zor. Çünkü geçmişe çok takılan birisin. Dışarıdan soğuk bir görünüşün var ama seni tanıyanlar ne kadar cana yakın olduğunu biliyor. Sendeki bu hüzün, kabullenme ve derinliği karşılayacak şarkı Koparılan Çiçekler!

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