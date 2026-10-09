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Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i de Kadroda: Exxen'in Sevilen Dizisi Karma Yıldızlarla Dolu 2. Sezonuyla Döndü!

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i de Kadroda: Exxen'in Sevilen Dizisi Karma Yıldızlarla Dolu 2. Sezonuyla Döndü!

Exxen
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
09.10.2026 - 14:24 Son Güncelleme: 09.10.2026 - 14:28
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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Çimen'e hayat veren Selin Türkmen'in yeni adresi Exxen oldu. Exxen'in Karma dizisine dahil olan ünlü oyuncunun dizideki performansı merak konusu olmuştu. Genç oyuncunun da aralarında bulunduğu kalabalık kadrosuyla Karma'nın 2. sezonu için beklenen an sonunda geldi! Erman ile Ozan'ın evinde bu kez kimlerin kapıyı çalacağı ise en az yeni kadro kadar heyecanlandırdı.

Kaynak: Exxen

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Karma, Anıl Çelik ile Serkan Dağlı'nın Erman ve Ozan'a dönüştüğü tek mekanlı bir komedi dizisi olarak biliniyor.

Karma, Anıl Çelik ile Serkan Dağlı'nın Erman ve Ozan'a dönüştüğü tek mekanlı bir komedi dizisi olarak biliniyor.

Karma, Kasım 2025'te Exxen'de başlayan dizi otuzlu yaşlarının sonundaki iki yakın arkadaşın, Erman ile Ozan'ın paylaştığı evde geçiyor. Kağıt üstünde sakin görünen hayatları, komşular ve kapıdan giren beklenmedik misafirler yüzünden her bölümde başka bir kaosa dönüşüyor. Ozan'ı canlandıran Serkan Dağlı, senaryoyu Muammer Tali ile birlikte yazıyor; kamera arkasında yine Ömer Baykul var. İlk sezonda ikilinin yanında Aslı Bekiroğlu ve Fatih Altun da kadrodaydı.

Selin Türkmen ve Öznur Serçeler, Karma'nın yeni sezonunda Erman ile Ozan'ın hayatına giriyor.

Selin Türkmen ve Öznur Serçeler, Karma'nın yeni sezonunda Erman ile Ozan'ın hayatına giriyor.

Yeni sezonun en çok konuşulan ismi şüphesiz Selin Türkmen. Kızılcık Şerbeti'ne veda eden oyuncu, Karma'da Cansu karakterine hayat veriyor ve Serkan Dağlı'nın Ozan'ıyla yan yana. Ana kadroya katılan bir diğer güçlü isim ise İpek rolündeki Öznur Serçeler. Senaryonun ortak kalemi Muammer Tali Mesut'u, Ertan Deniz Tatlı da Mehmet Can'ı oynuyor. İlk sezonun tanıdık yüzü Fatih Altun da ikinci sezonda kadrodaki yerini koruyor.

Murat Dalkılıç'tan Pınar Yıldırım'a, Karma'nın ikinci sezonunda kapıyı çalan konukların listesi epey uzun.

Murat Dalkılıç'tan Pınar Yıldırım'a, Karma'nın ikinci sezonunda kapıyı çalan konukların listesi epey uzun.

Asıl sürpriz ise kapının ardında saklı. Her bölümü ayrı bir hikâye olarak kurgulanan dizide, Erman ile Ozan'ın evine bu sezon onlarca ünlü konuk uğruyor. Murat Dalkılıç, Gonca Vuslateri, Rabia Soytürk, Esra Dermancıoğlu, Cemal Hünal, Tuana Naz Tiryaki, Gökhan Türkmen, Suzan Kardeş, Müfit Kayacan, Cihan Talay, Barış Baktaş, Ali Rıza Tanyeli, Bedir Bedir, Seda Soysal, Türkü Turan, Pınar Yıldırım, Dilek Güler, Baturay Özdemir, Ecenaz Uçer, Hande Yılmaz, Bennur Duyucu, Burak Güneş, Emin Oğuz Çelebi, Emirhan Uyanık, Furkan Okumuş, Furkan Rıza Demirel, Sedef Akalın, Sergen Özdemir ve Tuğçe Karabayır bu sezonun konukları arasında. Şarkıcı Gökhan Türkmen'in oyunculuk denemesi de bu sezona denk geliyor. Exxen'in paylaştığı tanıtıma göre yeni sezonun ilk bölümü 9 Ekim Cuma günü platformda; yani 'Karma 2. sezon ne zaman?' sorusunun cevabı artık belli.

Karma'nın yeni sezon ilk bölüm tanıtımı:

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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