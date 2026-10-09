Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i de Kadroda: Exxen'in Sevilen Dizisi Karma Yıldızlarla Dolu 2. Sezonuyla Döndü!
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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Çimen'e hayat veren Selin Türkmen'in yeni adresi Exxen oldu. Exxen'in Karma dizisine dahil olan ünlü oyuncunun dizideki performansı merak konusu olmuştu. Genç oyuncunun da aralarında bulunduğu kalabalık kadrosuyla Karma'nın 2. sezonu için beklenen an sonunda geldi! Erman ile Ozan'ın evinde bu kez kimlerin kapıyı çalacağı ise en az yeni kadro kadar heyecanlandırdı.
Kaynak: Exxen
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Karma, Anıl Çelik ile Serkan Dağlı'nın Erman ve Ozan'a dönüştüğü tek mekanlı bir komedi dizisi olarak biliniyor.
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Selin Türkmen ve Öznur Serçeler, Karma'nın yeni sezonunda Erman ile Ozan'ın hayatına giriyor.
Murat Dalkılıç'tan Pınar Yıldırım'a, Karma'nın ikinci sezonunda kapıyı çalan konukların listesi epey uzun.
Karma'nın yeni sezon ilk bölüm tanıtımı:
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