Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i de Kadroda: Exxen'in Sevilen Dizisi Karma Yıldızlarla Dolu 2. Sezonuyla Döndü!

Asıl sürpriz ise kapının ardında saklı. Her bölümü ayrı bir hikâye olarak kurgulanan dizide, Erman ile Ozan'ın evine bu sezon onlarca ünlü konuk uğruyor. Murat Dalkılıç, Gonca Vuslateri, Rabia Soytürk, Esra Dermancıoğlu, Cemal Hünal, Tuana Naz Tiryaki, Gökhan Türkmen, Suzan Kardeş, Müfit Kayacan, Cihan Talay, Barış Baktaş, Ali Rıza Tanyeli, Bedir Bedir, Seda Soysal, Türkü Turan, Pınar Yıldırım, Dilek Güler, Baturay Özdemir, Ecenaz Uçer, Hande Yılmaz, Bennur Duyucu, Burak Güneş, Emin Oğuz Çelebi, Emirhan Uyanık, Furkan Okumuş, Furkan Rıza Demirel, Sedef Akalın, Sergen Özdemir ve Tuğçe Karabayır bu sezonun konukları arasında. Şarkıcı Gökhan Türkmen'in oyunculuk denemesi de bu sezona denk geliyor. Exxen'in paylaştığı tanıtıma göre yeni sezonun ilk bölümü 9 Ekim Cuma günü platformda; yani 'Karma 2. sezon ne zaman?' sorusunun cevabı artık belli.