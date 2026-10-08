Queen Charlotte'un Ardından Netflix, Bridgerton Annesi Violet'in Gençliğine Dizi Onayı Verdi
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Netflix, Bridgerton evreninde yeni bir yan diziye onay verdi. Henüz adı açıklanmayan dizi, Bridgerton ailesinin annesi Lady Violet'in gençlik yıllarını ve Edmund Bridgerton ile aşkını anlatacak. Diziyi Shonda Rhimes yazacak, yönetmenliği ise Queen Charlotte'un yönetmeni Tom Verica üstlenecek.
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Netflix, Bridgerton evreninde genç Lady Violet'i merkeze alan yeni bir diziye onay verdi.
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Diziyi Shonda Rhimes yazacak, yönetmen koltuğunda Queen Charlotte'un yönetmeni Tom Verica oturacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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