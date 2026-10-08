Queen Charlotte'un Ardından Netflix, Bridgerton Annesi Violet'in Gençliğine Dizi Onayı Verdi

Netflix'in fenomen dizisi Bridgerton'ın evreni bir kez daha geçmişe uzanıyor. Platform, Bridgerton ailesinin annesi Lady Violet'in gençlik yıllarını anlatacak yeni bir yan diziye onay verdi. Henüz adı açıklanmayan yapım, mini dizi olarak hazırlanacak.

Dizi, genç Violet'in ilk yıllarını ve geleceğin Vikontu Edmund Bridgerton ile yaşadığı aşkın nasıl başladığını konu alacak. Yapımın, 2023'te yayınlanan ve büyük ilgi gören Queen Charlotte: A Bridgerton Story ile benzer bir çizgide ilerleyeceği belirtildi.

Ana dizide Lady Violet'i 2020'den bu yana Ruth Gemmell canlandırıyor. Ancak genç Violet'e kimin hayat vereceği henüz açıklanmadı.