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Queen Charlotte'un Ardından Netflix, Bridgerton Annesi Violet'in Gençliğine Dizi Onayı Verdi

Queen Charlotte'un Ardından Netflix, Bridgerton Annesi Violet'in Gençliğine Dizi Onayı Verdi

Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 18:31 Son Güncelleme: 08.10.2026 - 18:33
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Netflix, Bridgerton evreninde yeni bir yan diziye onay verdi. Henüz adı açıklanmayan dizi, Bridgerton ailesinin annesi Lady Violet'in gençlik yıllarını ve Edmund Bridgerton ile aşkını anlatacak. Diziyi Shonda Rhimes yazacak, yönetmenliği ise Queen Charlotte'un yönetmeni Tom Verica üstlenecek.

Deadline

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Netflix, Bridgerton evreninde genç Lady Violet'i merkeze alan yeni bir diziye onay verdi.

Netflix, Bridgerton evreninde genç Lady Violet'i merkeze alan yeni bir diziye onay verdi.

Netflix'in fenomen dizisi Bridgerton'ın evreni bir kez daha geçmişe uzanıyor. Platform, Bridgerton ailesinin annesi Lady Violet'in gençlik yıllarını anlatacak yeni bir yan diziye onay verdi. Henüz adı açıklanmayan yapım, mini dizi olarak hazırlanacak.

Dizi, genç Violet'in ilk yıllarını ve geleceğin Vikontu Edmund Bridgerton ile yaşadığı aşkın nasıl başladığını konu alacak. Yapımın, 2023'te yayınlanan ve büyük ilgi gören Queen Charlotte: A Bridgerton Story ile benzer bir çizgide ilerleyeceği belirtildi.

Ana dizide Lady Violet'i 2020'den bu yana Ruth Gemmell canlandırıyor. Ancak genç Violet'e kimin hayat vereceği henüz açıklanmadı.

Diziyi Shonda Rhimes yazacak, yönetmen koltuğunda Queen Charlotte'un yönetmeni Tom Verica oturacak.

Diziyi Shonda Rhimes yazacak, yönetmen koltuğunda Queen Charlotte'un yönetmeni Tom Verica oturacak.

Projenin en dikkat çekici ayrıntısı kamera arkası oldu. Bridgerton'ın yapımcısı Shonda Rhimes, diziyi bizzat yazacak ve yapımın başında olacak.

Rhimes'a senaryoda, Queen Charlotte ve Scandal'ın yazar kadrosunda yer alan Nicholas Nardini eşlik edecek. Shondaland adına Betsy Beers yapımcı koltuğunda olacak.

Yönetmenliği ise Queen Charlotte'un tüm bölümlerini yöneten Tom Verica üstlenecek. Kısacası Netflix, Kraliçe Charlotte'un hikâyesini ekrana taşıyan ekibi yeniden bir araya getiriyor.

Peki genç Violet'i daha önce izlemiş miydik? Evet! Queen Charlotte'ta Violet Ledger'ın gençliğine Connie Jenkins-Greig hayat vermişti. Bu ismin yeni dizide yer alıp almayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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