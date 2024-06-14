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Bridgerton Yıldızları, Sevişme Sahnesinde Kullandıkları Kanepeyi Kırdı!

Bridgerton Yıldızları, Sevişme Sahnesinde Kullandıkları Kanepeyi Kırdı!

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 20:37

Netflix'in 3 sezondur devam eden dizisi Bridgerton'ın 3. sezon 2. bölümü sonunda yayınlandı. Colin ve Penelope aşkını izlediğimiz bu sezonda ikilinin sevişme sahnesinde kanepe kırması gündeme oturdu.

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Netflix'in 3 sezondur devam eden dizisi Bridgerton, 3. sezon 1. bölümüyle ağzımıza bir parmak bal çalmıştı.

Netflix'in 3 sezondur devam eden dizisi Bridgerton, 3. sezon 1. bölümüyle ağzımıza bir parmak bal çalmıştı.

Colin ve Penelope'nin aşkını izlediğimiz 3. sezonun 2. bölümü sonunda yayınlanırken, Colin ve Penelope'nin aşkına da adım adım tanık olduk.

Colin ve Penelope'nin aşkını izlediğimiz 3. sezonun 2. bölümü sonunda yayınlanırken, Colin ve Penelope'nin aşkına da adım adım tanık olduk.

Julia Quinn'in kitap serisinden uyarlanan dizide Nicola Coughlan ve Luke Newton'ın canlandırdığı çiftimiz 2. bölümdeki sevişme sahnesi çok konuşulurken, o sahneye dair önemli bir detay ortaya çıktı.

Julia Quinn'in kitap serisinden uyarlanan dizide Nicola Coughlan ve Luke Newton'ın canlandırdığı çiftimiz 2. bölümdeki sevişme sahnesi çok konuşulurken, o sahneye dair önemli bir detay ortaya çıktı.

Rollerine kendini fazlaca kaptıran Newton ve Coughlan, sevişme sahnesi esnasında kullandıkları kanepeyi kırmışlar.

Rollerine kendini fazlaca kaptıran Newton ve Coughlan, sevişme sahnesi esnasında kullandıkları kanepeyi kırmışlar.

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