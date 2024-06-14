Survivor All Star 2.si Nefise'den Yarışmanın Ardından İlk Paylaşım Geldi!

Bir Survivor sonuna daha geldik. Harika bir sezon harika yarışmacılarla yarıştım. Hayalimi gerçekleştirdim. Zor ama çok güzel deneyimler kazandım. 2 senenin hem avantajlarını hemde dezavantajlarını yaşadım. Elimden gelenin hep fazlasını yaptım ve asla pes etmedim. Bu kadar zorlu bir sezonda 2. Olarak ayrıldım. Beni destekleyen dualarını eksik etmeyen herkese tüm aileme kucak dolusu sevgiler❤️ Hepiniz iyi ki varsınız…