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Survivor All Star 2.si Nefise'den Yarışmanın Ardından İlk Paylaşım Geldi!

Survivor All Star 2.si Nefise'den Yarışmanın Ardından İlk Paylaşım Geldi!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 20:02

Survivor All Star'da büyük final geldi çattı ve Ogeday, Nefise'yi 6-2 yenerek şampiyon oldu. All Star'da 2. olarak Nefise, yarışmanın ardından ilk paylaşımını yaptı.

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Survivor All Star'da büyük finalde iki şampiyon karşılaştı ve Ogeday, Nefise'yi 6-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Survivor All Star'da büyük finalde iki şampiyon karşılaştı ve Ogeday, Nefise'yi 6-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Survivor All Star'da kıl payıyla 2. olan Nefise'nin parkur performansı takdire şayan olurken, Nefise'den yarışma sonrasında ilk paylaşım geldi.

Survivor All Star'da kıl payıyla 2. olan Nefise'nin parkur performansı takdire şayan olurken, Nefise'den yarışma sonrasında ilk paylaşım geldi.

Survivor'ın bitmesinin ardından yarışmadan görüntüleriyle sosyal medyada paylaşım yapan Nefise, ayrıca yarışmaya duygusal bir veda yaptı.

Survivor'ın bitmesinin ardından yarışmadan görüntüleriyle sosyal medyada paylaşım yapan Nefise, ayrıca yarışmaya duygusal bir veda yaptı.

İşte Nefise'nin o paylaşımı:

Buraya da ekleyelim:

Buraya da ekleyelim:

Bir Survivor sonuna daha geldik. Harika bir sezon harika yarışmacılarla yarıştım. Hayalimi gerçekleştirdim. Zor ama çok güzel deneyimler kazandım. 2 senenin hem avantajlarını hemde dezavantajlarını yaşadım. Elimden gelenin hep fazlasını yaptım ve asla pes etmedim. Bu kadar zorlu bir sezonda 2. Olarak ayrıldım. Beni destekleyen dualarını eksik etmeyen herkese tüm aileme kucak dolusu sevgiler❤️ Hepiniz iyi ki varsınız…

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