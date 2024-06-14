Survivor All Star 2.si Nefise'den Yarışmanın Ardından İlk Paylaşım Geldi!
Survivor All Star 2.si Nefise'den Yarışmanın Ardından İlk Paylaşım Geldi!
Survivor All Star'da büyük final geldi çattı ve Ogeday, Nefise'yi 6-2 yenerek şampiyon oldu. All Star'da 2. olarak Nefise, yarışmanın ardından ilk paylaşımını yaptı.
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Survivor All Star'da büyük finalde iki şampiyon karşılaştı ve Ogeday, Nefise'yi 6-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
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Survivor All Star'da kıl payıyla 2. olan Nefise'nin parkur performansı takdire şayan olurken, Nefise'den yarışma sonrasında ilk paylaşım geldi.
Survivor'ın bitmesinin ardından yarışmadan görüntüleriyle sosyal medyada paylaşım yapan Nefise, ayrıca yarışmaya duygusal bir veda yaptı.
İşte Nefise'nin o paylaşımı:
Buraya da ekleyelim:
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