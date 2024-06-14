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Dini Sorulara Verdiği Cevaplarla Gündeme Gelen İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hayatını Kaybetti

Dini Sorulara Verdiği Cevaplarla Gündeme Gelen İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hayatını Kaybetti

yusuf kavaklı ölüm
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 13:08 Son Güncelleme: 14.06.2024 - 13:30

Nur Viral'in programında dini soruları yanıtlayan ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti. Kavaklı'nın ölümünü programın sunucusu canlı yayında duyurdu.

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Bir televizyon programında kendisine yöneltilen dini konulardaki soruları yanıtlayan Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti. Sorulara yanıtlarıyla sosyal medyada gündem olan Kavaklı, kanser hastasıydı ve yoğun bakıma alınmıştı.

Bir televizyon programında kendisine yöneltilen dini konulardaki soruları yanıtlayan Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti. Sorulara yanıtlarıyla sosyal medyada gündem olan Kavaklı, kanser hastasıydı ve yoğun bakıma alınmıştı.

Kavaklı'nın ölüm haberini birlikte program yaptığı sunucu Nur Viral canlı yayında duyurdu. Viral programda yaptığı açıklamada gözyaşlarına boğuldu.

Kavaklı'nın ölüm haberini birlikte program yaptığı sunucu Nur Viral canlı yayında duyurdu. Viral programda yaptığı açıklamada gözyaşlarına boğuldu.

Nur Viral yaptığı açıklamada,

Nur Viral yaptığı açıklamada,

'Bugün benim için çok zor bir yayın olacak. Yayıncılıkta böyle bir şey vardır. Sevdiğin birini kaybettiğinde onun duyurusunu yapmak, bu duyguyla yayını sürdürmek çok zor bir durumdur. Yusuf Kavaklı hocamızı kaybettik. Yayını böyle açmak istemezdim ama kendimi tutamadım. Stüdyoya geldiğimden beri her yerde onun hayali var' dedi.

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