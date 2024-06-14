Dini Sorulara Verdiği Cevaplarla Gündeme Gelen İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hayatını Kaybetti

'Bugün benim için çok zor bir yayın olacak. Yayıncılıkta böyle bir şey vardır. Sevdiğin birini kaybettiğinde onun duyurusunu yapmak, bu duyguyla yayını sürdürmek çok zor bir durumdur. Yusuf Kavaklı hocamızı kaybettik. Yayını böyle açmak istemezdim ama kendimi tutamadım. Stüdyoya geldiğimden beri her yerde onun hayali var' dedi.