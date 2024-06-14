Dini Sorulara Verdiği Cevaplarla Gündeme Gelen İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hayatını Kaybetti
Dini Sorulara Verdiği Cevaplarla Gündeme Gelen İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hayatını Kaybetti
Nur Viral'in programında dini soruları yanıtlayan ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti. Kavaklı'nın ölümünü programın sunucusu canlı yayında duyurdu.
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Bir televizyon programında kendisine yöneltilen dini konulardaki soruları yanıtlayan Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti. Sorulara yanıtlarıyla sosyal medyada gündem olan Kavaklı, kanser hastasıydı ve yoğun bakıma alınmıştı.
Kavaklı'nın ölüm haberini birlikte program yaptığı sunucu Nur Viral canlı yayında duyurdu. Viral programda yaptığı açıklamada gözyaşlarına boğuldu.
Nur Viral yaptığı açıklamada,
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