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Yusuf Kavaklı Kimdir? Ünlü İlahiyatçı Yusuf Kavaklı'nın Hastalığı Neydi, Neden Vefat Etti?

Yusuf Kavaklı Kimdir? Ünlü İlahiyatçı Yusuf Kavaklı'nın Hastalığı Neydi, Neden Vefat Etti?

yusuf kavaklı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 13:26

Eski İstanbul İl Müftü yardımcısı Yusuf Kavaklı, hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören emekli müftü yardımcısının vefat haberi, sunucu Nur Viral tarafından gözyaşları içinde duyuruldu. Peki, Yusuf Kavaklı kimdir? Yusuf Kavaklı neden vefat etti, hastalığı neydi? 

İşte, detaylar...

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Yusuf Kavaklı Kimdir?

Yusuf Kavaklı Kimdir?

Yusuf Kavaklı, 1946 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Eğitim hayatına doğduğu köyde başlayan Kavaklı, 1970 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde mezun oldu. 

Liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine başlayan Kavaklı, 1974 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.

Yusuf Kavaklı'nın Mesleği ve Kariyer Hayatı

Yusuf Kavaklı'nın Mesleği ve Kariyer Hayatı

Yusuf Kavaklı, meslek hayatına 1966 yılının Ağustos ayında Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami'nde başladı. Bir süre burada İmam-Hatip olarak memuriyet yaptıktan sonra, 1975 yılında Bayrampaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptı. 1977 yılında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi'ne tayin edildi. 1979 yılına kadar aynı okulda öğretmenlik ve müdür yardımcılığı görevini yaptı. 

1981 yılında İstanbul Bakırköy müftülüğüne murakıp olarak atanan Kavaklı, 1982 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Belçika'ya gönderildi. 1986 yılına kadar Belçika'da Din Dersi Öğretmenliği yaptı. 

1987 yılında Türkiye'ye döndükten sonra bir süre Silivri Merkez Vaizi olarak çalıştı. Daha sonra 14 yıl boyunca yürüttüğü Küçükçekmece kurucu müftülüğüne tahin edildi. 2004 yılında İstanbul İl Müftü Yardımcılığı görevine getirildi ve 2011 yılında görevinden emekli oldu.

Emekli müftü yardımcısı Yusuf Kavaklı, son yıllarda televizyon ekranlarında, vatandaşların dini sorularını yanıtlıyordu.

Emekli müftü yardımcısı Yusuf Kavaklı, son yıllarda televizyon ekranlarında, vatandaşların dini sorularını yanıtlıyordu.

Yusuf Kavaklı Neden Öldü? Yusuf Kavaklı'nın Hastalığı Neydi?

Yusuf Kavaklı Neden Öldü? Yusuf Kavaklı'nın Hastalığı Neydi?

Yusuf Kavaklı, geçtiğimiz aylarda katıldığı televizyon programında kullandığı ağır ilaçlar nedeniyle saçlarının döküldüğünü açıklamıştı. Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Dün yoğun bakıma alınan ve 14 Haziran 2024 tarihinde hayatını kaybeden Yusuf Kavaklı'nın cenaze namazı, Cumartesi günü öğle namazına müteakip Faith Camii'nde kılınacak.

Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı'nın vefat haberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı'nın vefat haberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.
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