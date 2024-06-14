Yusuf Kavaklı Kimdir? Ünlü İlahiyatçı Yusuf Kavaklı'nın Hastalığı Neydi, Neden Vefat Etti?

Yusuf Kavaklı, meslek hayatına 1966 yılının Ağustos ayında Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami'nde başladı. Bir süre burada İmam-Hatip olarak memuriyet yaptıktan sonra, 1975 yılında Bayrampaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptı. 1977 yılında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi'ne tayin edildi. 1979 yılına kadar aynı okulda öğretmenlik ve müdür yardımcılığı görevini yaptı.

1981 yılında İstanbul Bakırköy müftülüğüne murakıp olarak atanan Kavaklı, 1982 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Belçika'ya gönderildi. 1986 yılına kadar Belçika'da Din Dersi Öğretmenliği yaptı.

1987 yılında Türkiye'ye döndükten sonra bir süre Silivri Merkez Vaizi olarak çalıştı. Daha sonra 14 yıl boyunca yürüttüğü Küçükçekmece kurucu müftülüğüne tahin edildi. 2004 yılında İstanbul İl Müftü Yardımcılığı görevine getirildi ve 2011 yılında görevinden emekli oldu.