Bu İddia Çok Konuşulur: Survivor 2025'in Formatı Açıklandı!
Bu İddia Çok Konuşulur: Survivor 2025'in Formatı Açıklandı!
Survivor 2024 All Star dün akşam (13 Haziran) tarihinde büyük finalle sona ererken, 2025 Survivor'ı için şimdiden nasıl bir format olacağı merak konusu oldu. Bu konuda büyük bir iddia ortaya atıldı.
KAYNAK: MEDYA BLOGU
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En olaylı sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star'da yolun sonuna gelindi.
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İki eski şampiyonun kıyasıya yarış verdiği gecede Ogeday, Nefise'ye karşı 6-2 üstün gelerek 2. kez şampiyon oldu.
Ogeday'ın galibiyetiyle birlikte Survivor bir sonraki seneye kadar yerini MasterChef'e bırakırken, Survivor 2025'in nasıl bir formatla ekranlara geleceği merak konusu oldu.
Acun Ilıcalı'dan Survivor 2025'e dair henüz herhangi bir açıklama gelmezken, MEDYA BLOGU isimli sayfa, Survivor 2025'le ilgili önemli bir iddia ortaya attı.
İddiaya göre Survivor 2025, All Star ve Ünlüler arasında oynanacak. Bakalım bu haber doğru çıkacak mı?
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