İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Müge Anlı Gibi Gündüz Programlarına Tepki: “O Yayınları Kabul Etmiyorum”

“Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var.

Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı’nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı’nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor.

Televizyonlardaki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması.'