Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Müge Anlı Gibi Gündüz Programlarına Tepki: “O Yayınları Kabul Etmiyorum”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Müge Anlı Gibi Gündüz Programlarına Tepki: “O Yayınları Kabul Etmiyorum”

Müge Anlı Ali Yerlikaya
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.06.2024 - 09:14

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sözcü’ye yaptığı açıklamada gündüz kuşağı programları hakkında da yorumlarda bulundu. O tarz yayınlardan hoşlanmadığını belirten Yerlikaya ayrıca bunun basın-yayın özgürlüğüyle de bir alakası olmadığını söyledi. Gündüz kuşağı yapılan bu programların, Ali Yerlikaya'nın açıklaması sonrasında yayından kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışılmaya başlandı. İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye'de gündüz kuşağı olarak yer alan ve çoğu zamanda sosyal medyada gündem olan bazı televizyon programları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da radarına girdi.

Türkiye'de gündüz kuşağı olarak yer alan ve çoğu zamanda sosyal medyada gündem olan bazı televizyon programları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da radarına girdi.

Son 1 yılın bilançosunu açıklayan Yerlikaya gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son 1 yılın bilançosunu açıklayan Yerlikaya gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü'de yer alan habere göre Bakan Ali Yerlikaya'dan gündüz kuşağı programlarına tepki geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre Bakan Ali Yerlikaya'dan gündüz kuşağı programlarına tepki geldi.

O tarz yayınlardan hoşlanmadığını belirten Yerlikaya ayrıca bunun basın-yayın özgürlüğüyle de bir alakası olmadığını söyledi.

O tarz yayınlardan hoşlanmadığını belirten Yerlikaya ayrıca bunun basın-yayın özgürlüğüyle de bir alakası olmadığını söyledi.

Konuyla ilgili görüşlerini ifade eden Yerlikaya şu açıklamaları yaptı;

Konuyla ilgili görüşlerini ifade eden Yerlikaya şu açıklamaları yaptı;

“Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. 

Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı’nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı’nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. 

Televizyonlardaki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
10
6
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın