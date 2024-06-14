İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Müge Anlı Gibi Gündüz Programlarına Tepki: “O Yayınları Kabul Etmiyorum”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Müge Anlı Gibi Gündüz Programlarına Tepki: “O Yayınları Kabul Etmiyorum”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sözcü’ye yaptığı açıklamada gündüz kuşağı programları hakkında da yorumlarda bulundu. O tarz yayınlardan hoşlanmadığını belirten Yerlikaya ayrıca bunun basın-yayın özgürlüğüyle de bir alakası olmadığını söyledi. Gündüz kuşağı yapılan bu programların, Ali Yerlikaya'nın açıklaması sonrasında yayından kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışılmaya başlandı. İşte detaylar…
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Türkiye'de gündüz kuşağı olarak yer alan ve çoğu zamanda sosyal medyada gündem olan bazı televizyon programları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da radarına girdi.
Son 1 yılın bilançosunu açıklayan Yerlikaya gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sözcü'de yer alan habere göre Bakan Ali Yerlikaya'dan gündüz kuşağı programlarına tepki geldi.
O tarz yayınlardan hoşlanmadığını belirten Yerlikaya ayrıca bunun basın-yayın özgürlüğüyle de bir alakası olmadığını söyledi.
Konuyla ilgili görüşlerini ifade eden Yerlikaya şu açıklamaları yaptı;
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