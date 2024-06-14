Survivor'da Nefise'nin Sema'yı "Pınar'ı Döven Kişi" Olarak Tanıtması Viral Oldu
Survivor'da Nefise'nin Sema'yı "Pınar'ı Döven Kişi" Olarak Tanıtması Viral Oldu
Survivor All Star'ın merakla beklenen büyük finali sonunda dün akşam (13 Haziran) gerçekleşti. Bu büyük gecede heyecan dorukta olurken, en dikkat çeken detaylardan biri Nefise'nin Sema'yı ablasına 'Pınar'ı döven kişi' olarak tanıtması oldu.
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Heyecan ve kaosun zirveye oynadığı Survivor All Star sonunda sona erdi.
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Dün akşam (13 Haziran) yapılan büyük finalle beraber 1. Ogeday olurken, Survivor serüveni bir sonraki yıla kadar sona erdi.
Kavgaların bitmediği bu sezona pek çok an damga vururken, bunlardan en unutulmaz olanı kesinlikle Sema ve Pınar'ın kavgasıydı.
Yarışmaya sonradan dahil olan Sema Aydemir'in Pınar'ın tahriklerine dayanamayıp ona saldırmasıyla diskalifiye olması bir olurken, bu olay büyük finale de taşındı.
Son 2 finalistten biri olan Nefise'nin, Sema Aydemir'i ablasına "Biliyorsun Pınar'ı döven kişi" olarak tanıtması kısa sürede viral olurken o anlara yorum yağdı.
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İşte o anlar:
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