Survivor'da Nefise'nin Sema'yı "Pınar'ı Döven Kişi" Olarak Tanıtması Viral Oldu

Survivor All Star'ın merakla beklenen büyük finali sonunda dün akşam (13 Haziran) gerçekleşti. Bu büyük gecede heyecan dorukta olurken, en dikkat çeken detaylardan biri Nefise'nin Sema'yı ablasına 'Pınar'ı döven kişi' olarak tanıtması oldu.