Big5'in Jüri Koltuğuna Oturan İrem Derici Sır Saklayamadı: Topu Tolga Akış'a Attı
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İrem Derici, Big5 Türkiye’nin jüri koltuğunda oturduğu bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Manifest’i çıkaran yarışmada şu an Tolga Akış, Enes Abdulla ve Yasemin Yürük jüri olarak yer alıyor. Derici, paylaşımına “Benim sır saklama acizliğim” notunu düşerek bölümün tarihini açıklama işini Tolga Akış’a bıraktı. Ünlü şarkıcının konuk mu yoksa kalıcı jüri mi olduğu ise henüz belli değil.
İrem Derici, Big5 setinden paylaştığı fotoğrafa "Benim sır saklama acizliğim" notunu düştü.
Topu Tolga Akış'a atan Derici, konuk mu yoksa kalıcı jüri mi olduğunu açıklamadı.
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