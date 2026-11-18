Big5'in ana sezonunda jüri koltuklarında yapımcı Tolga Akış, Enes Abdulla ve Yasemin Yürük oturuyor. Hepsi grubunun eski üyesi Yürük, ilk sezonda aynı koltukta yer alan grup arkadaşı Gülçin Ergül'ün yerine geçmişti.

Derici'nin paylaşımındaki 'olay bi' bölüm' ifadesi, ünlü şarkıcının kalıcı bir jüri üyesi olarak değil, belirli bir bölüm için stüdyoya geldiğini düşündürüyor. Ancak Big5 cephesinden henüz Derici'nin yarışmadaki rolüne ya da bölümün yayın tarihine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Derici'nin de işaret ettiği gibi, tarihi Tolga Akış'ın duyurması bekleniyor.