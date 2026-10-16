Hepsi'nin Yasemin'i Big5 Jürisi Oldu: Gülçin Ergül'ün Koltuğuna Eski Grup Arkadaşı Oturdu

Big5'in Manifest'i kuran ilk sezonunda jüri koltuklarında yapımcı Tolga Akış, Enes Abdulla ve Gülçin Ergül oturuyordu. Ergül, yarışma boyunca yalnızca jüri olarak değil mentor olarak da yarışmacıların vokal ve sahne performanslarına destek vermişti.

Ancak Ergül'ün adı ağustos ayında bambaşka bir gündemle konuşuldu. Ünlü şarkıcının, Manifest üyelerini 'vefasızlıkla' eleştiren bir takipçi yorumunu beğendiği iddia edildi ve bu beğeni sosyal medyada tartışma yarattı. Ergül ise kısa süre sonra sessizliğini bozarak 'Ben kimseden teşekkür beklemiyorum' dedi ve gruba başından beri inandığını söyledi.

Ergül'ün yeni sezonda neden jüride yer almadığına dair Big5 tarafından bir açıklama yapılmadı.