Hepsi'nin Yasemin'i Big5 Jürisi Oldu: Gülçin Ergül'ün Koltuğuna Eski Grup Arkadaşı Oturdu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Big5 yarışmasının ana sezonunda jüri koltuğuna oturacak isim belli oldu. Big5'in resmi hesaplarından yapılan duyuruya göre Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük, yeni grup olma hayali kuranların karşısına jüri olarak çıkacak. Manifest’i kuran ilk sezonda aynı koltukta Yürük’ün Hepsi’den grup arkadaşı Gülçin Ergül oturuyordu. Ergül’ün adı ise ağustos ayında Manifest polemiğiyle gündeme gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Big5 Ana Sezon'un jüri koltuğunda Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük yer alacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk sezonda aynı jüri koltuğunda Yasemin Yürük'ün Hepsi'den grup arkadaşı Gülçin Ergül vardı.
Yasemin Yürük, ağustos ayında Hepsi'nin dağılacağını anladığı anı anlatarak gündem olmuştu.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın