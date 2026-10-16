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Hepsi'nin Yasemin'i Big5 Jürisi Oldu: Gülçin Ergül'ün Koltuğuna Eski Grup Arkadaşı Oturdu

Hepsi'nin Yasemin'i Big5 Jürisi Oldu: Gülçin Ergül'ün Koltuğuna Eski Grup Arkadaşı Oturdu

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 19:12
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Big5 yarışmasının ana sezonunda jüri koltuğuna oturacak isim belli oldu. Big5'in resmi hesaplarından yapılan duyuruya göre Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük, yeni grup olma hayali kuranların karşısına jüri olarak çıkacak. Manifest’i kuran ilk sezonda aynı koltukta Yürük’ün Hepsi’den grup arkadaşı Gülçin Ergül oturuyordu. Ergül’ün adı ise ağustos ayında Manifest polemiğiyle gündeme gelmişti.

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Big5 Ana Sezon'un jüri koltuğunda Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük yer alacak.

Big5 Ana Sezon'un jüri koltuğunda Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük yer alacak.

Big5 Türkiye, yeni jüri üyesini resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir duyuruyla tanıttı. Paylaşımda 'Şimdi, yeni bir grup olma hayali kuranlarla buluşma zamanı! Big5 Ana Sezon'un jüri koltuğunda Hepsi grubunun eski üyesi, dansçı ve şarkıcı Yasemin Yürük!' ifadelerine yer verildi.

Yarışmanın erkek hazırlık sezonu 5 Ağustos'ta 25 adayla başlamıştı. Hazırlık sezonunun sonunda 'Big5 Artist' unvanını alan yarışmacılar ana sezona katılma hakkı kazanıyor. Türkiye'nin yeni erkek grubunu belirleyecek asıl süreç ise bu ana sezonda yaşanacak.

İlk sezonda aynı jüri koltuğunda Yasemin Yürük'ün Hepsi'den grup arkadaşı Gülçin Ergül vardı.

İlk sezonda aynı jüri koltuğunda Yasemin Yürük'ün Hepsi'den grup arkadaşı Gülçin Ergül vardı.

Big5'in Manifest'i kuran ilk sezonunda jüri koltuklarında yapımcı Tolga Akış, Enes Abdulla ve Gülçin Ergül oturuyordu. Ergül, yarışma boyunca yalnızca jüri olarak değil mentor olarak da yarışmacıların vokal ve sahne performanslarına destek vermişti.

Ancak Ergül'ün adı ağustos ayında bambaşka bir gündemle konuşuldu. Ünlü şarkıcının, Manifest üyelerini 'vefasızlıkla' eleştiren bir takipçi yorumunu beğendiği iddia edildi ve bu beğeni sosyal medyada tartışma yarattı. Ergül ise kısa süre sonra sessizliğini bozarak 'Ben kimseden teşekkür beklemiyorum' dedi ve gruba başından beri inandığını söyledi.

Ergül'ün yeni sezonda neden jüride yer almadığına dair Big5 tarafından bir açıklama yapılmadı.

Yasemin Yürük, ağustos ayında Hepsi'nin dağılacağını anladığı anı anlatarak gündem olmuştu.

Yasemin Yürük, ağustos ayında Hepsi'nin dağılacağını anladığı anı anlatarak gündem olmuştu.

Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül'den oluşan Hepsi, 'Olmaz Oğlan', 'Yalan' ve 'Üç Kalp' gibi şarkılarıyla 2000'li yıllara damgasını vurmuş, Hepsi 1 dizisiyle de bir neslin hafızasına kazınmıştı. Grup için kırılma noktası, 2009'da Gülçin Ergül'ün ayrılması olmuştu.

Yasemin Şefik'in Uyduruk Sonlar programına konuk olan Yürük, grubun dağılacağını ilk kez ne zaman fark ettiğini 'Buradan dönemeyiz dedim' sözleriyle anlatmıştı. Şimdi ise Türkiye'nin en bilinen kız grubundan çıkan iki isim, aynı yarışmanın jüri koltuğunda art arda yer almış oldu.

Big5 Türkiye, Hypers imzasıyla YouTube'da ücretsiz yayınlanıyor. Yürük'ün jüri performansı ve yeni sezonun erkek grubuna kimlerin gireceği ise merakla bekleniyor.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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