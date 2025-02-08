Big5 Şampiyonu "Manifest" Grubunun İlk Şarkısından Büyük Başarı!
Big5 Şampiyonu "Manifest" Grubunun İlk Şarkısından Büyük Başarı!
Türkiye’nin yeni müzik grubunu oluşturma hedefiyle yola çıkan yarışma programı Big 5 Türkiye, ilk sezonunu tamamladı. Finale kalan 12 yarışmacı arasından seçilen 6 isim, ülkenin yeni müzik grubu olarak belirlendi.
Jüri koltuğunda Tolga Akış, Gülçin Ergül ve Enes Abdulla'nın oturduğu programda, yapılan değerlendirmeler sonucunda Manifest adını alan grup resmen kuruldu. Grubun çıkış şarkısı Zamansızdık, kısa sürede büyük ilgi görerek müzik listelerinde yükselmeyi başardı.
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Big5 Türkiye yarışmasının kazananları Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat, yeni müzik grubu Manifest'le ilk şarkılarını çıkarttılar.
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"Zamansızdık" şarkısı Big5 izleyicilerinden büyük beğeni toplarken global platformlarda yer alan şarkı daha ilk günlerden muazzam başarılar elde etti.
Türkiye Spotify günlük chart listesinde bir günde en çok stream alan kız grup şarkıları arasında BLACKPINK'i geçen Manifest, bu alanda ilk sıraya oturdu.
Zamansızdık ayrıca Hande Yener ve Lil Zey'in ‘Sahipsiz’ şarkısını geçerek bu yıl Spotify Türkiye'de en iyi açılış yapan kadın şarkısı oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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