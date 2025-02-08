"Bir Behzat Ç. Hikâyesi" Dizisine Sürpriz Oyuncu Geliyor
"Bir Behzat Ç. Hikâyesi" Dizisine Sürpriz Oyuncu Geliyor
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BluTV'de yayınlanan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin 3. sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor
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3. sezon çekimleri bugün Ankara Etimesgut’ta başlarken Birsen Altuntaş, Behzat Ç. hakkında bomba bir haber yayınladı.
Canan Ergüder'in Savcı Esra rolüyle geri döndüğü seriye "Egemen" isimli kilit bir karakter dahil oluyor.
Halil Babür'ün canlandıracağı Egemen için kulislerde bomba bir iddia dolaşıyor.
Altuntaş'ın haberine göre Egemen karakteri geçmişte Nejat İşler’in canlandırdığı Ercüment Çözer’in kardeşi olabilir.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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