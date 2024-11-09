"Yok Artık Bu Kadar da Olmaz" Diyeceksiniz: Ünlü İsimlerin Yıllar Geçse de Unutamayacağınız Gafları!
"Yok Artık Bu Kadar da Olmaz" Diyeceksiniz: Ünlü İsimlerin Yıllar Geçse de Unutamayacağınız Gafları!
Ünlü isimler kimi zaman rol aldıkları yapımlar, kimi zaman yaşadıkları aşklar, kimi zaman da açıklamaları ile hafızalarımıza kazınıyorlar. Aşklar ve roller gelip geçiyor. Ancak ünlü isimlerimizin yaptıkları açıklamalar yıllar geçse bile hafızalarımızdan silinmiyor. Gelin ünlü isimlerin yıllar geçse bile unutulmayan gaflarına birlikte bakalım. Biz şimdiden uyaralım! 'Bu kadar da olmaz' demeye hazır olun.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asena: "Elimde olmayaraktan dilim sürtmüş olabilir! Salak olabilirim ama aptal asla..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burcu Esmersoy: "Erkekler top görünce hemen dokunmaya ve vurmaya çalışıyor. Topu kıskanıyorum!"
Hülya Avşar: "Teniste en iyi hareketlerden biri, topu fileyi yalayarak atmaktır. Bende yaptığım işlerde bu atış felsefesini benimsedim."
Nihat Doğan: "Atatürk ne demiş: Yurtta sulh barışta sulh."
Demet Akalın: "Abi Diyarbakır´dan mı geldiniz, hepiniz dağdan mı geldiniz? Nereden geldiniz anlamadım ben? Haaa? Moron moron bakıyorsunuz. Bari insan bir tempo, bir alkış, birşey yapar yaa..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elif Güvendik: "Bugün 10 Kasım Atatürk´ün 64. ölüm yıldönümünü şölenlerle kutluyoruz."
Sinem Güven: "Ben meme kanserine şahsen karşıyım"
İzzet Yıldızhan: "Fransızlar amma kültürlü, ufacık çocukları bile Fransızca konuşuyor."
Beyazıt Öztürk: "Eminem dünyaca ünlü bir grup biliyorsunuz değil mi arkadaşlar?"
Rafet El Roman: "Yetmiş milyar ve telif haklarımı ödeyen sanatçıya şarkı veririm ama böyle enayi nerede?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alişan: "Askerdeyken, tüm askerler Hülya Avşar fotoğraflarına bakardı. Fotoğraflar yapış yapıştı."
Armağan Çağlayan: "Reytingin a***** koyduk."
Defne Samyeli: Oyuncak pandayla kaçırılan uçak haberi üzerine "Panda canlı mıydı?"
Mehmet Ali Birand: "P*ç kurusu nasıl da oturdu değil mi?"
Halit Kıvanç: "Evet şimdi de huzurlarınıza İstanbul’un en eski anıtlarından birini, Ajda Pekkan’ı çağırıyorum.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hadise: 29 Ekim resepsiyonuna davet edilmesi üzerine "O gün çok yoğunum. 30 Ekim olsa olmaz mı?"
Erman Toroğlu: Maçta hattrick yapan ve ertesi gün düğünü olan Ümit Karan'a "Tüm golleri bu akşam mı attın yarına gol kaldı mı?"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın