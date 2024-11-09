"Yok Artık Bu Kadar da Olmaz" Diyeceksiniz: Ünlü İsimlerin Yıllar Geçse de Unutamayacağınız Gafları!

Ünlü isimler kimi zaman rol aldıkları yapımlar, kimi zaman yaşadıkları aşklar, kimi zaman da açıklamaları ile hafızalarımıza kazınıyorlar. Aşklar ve roller gelip geçiyor. Ancak ünlü isimlerimizin yaptıkları açıklamalar yıllar geçse bile hafızalarımızdan silinmiyor. Gelin ünlü isimlerin yıllar geçse bile unutulmayan gaflarına birlikte bakalım. Biz şimdiden uyaralım! 'Bu kadar da olmaz' demeye hazır olun.