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Wanda Nara'nın Sevgilisi L-Gante'nin Hesabı Galatasaraylı Taraftarların Şikayeti Üzerine Kapatıldı!

Wanda Nara'nın Sevgilisi L-Gante'nin Hesabı Galatasaraylı Taraftarların Şikayeti Üzerine Kapatıldı!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
09.11.2024 - 22:12

Wanda Nara, Icardi ve L-Gante'nin aşk üçgeni günlerdir gündemimizde biliyorsunuz. Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma iddiaları, Icardi'nin sakatlanması, Nara'nın L-Gante ile olan ilişkisi derken işin içinden çıkma neredeyse imkansız hale geldi. Nara'ya en çok kızan da şüphesiz ki Galatasaray taraftarları oldu. Son olarak ise Galatasaray taraftarları Nara'nın sevgilisi L-Gante'nin Instagram hesabını şikayet ederek kapanmasına neden oldu.

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Galatasaray'ın biricik futbolcusu Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkiyle sık sık gündemimizde biliyorsunuz ki.

Galatasaray'ın biricik futbolcusu Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkiyle sık sık gündemimizde biliyorsunuz ki.

Önce ikilinin boşanacağı iddiaları çıkmış, iddiaları doğrulayan Wanda Nara ve Icardi kısa bir süre sonra yeniden bir araya gelmişti hatırlarsanız.

Önce ikilinin boşanacağı iddiaları çıkmış, iddiaları doğrulayan Wanda Nara ve Icardi kısa bir süre sonra yeniden bir araya gelmişti hatırlarsanız.

İkilinin geçtiğimiz haftalarda yeniden ayrıldığı söylenmiş, Wanda Nara'nın ünlü rapçi L-Gante ile samimi pozları ve canlı yayında öpüştüğü anlar ise gündemde bomba etkisi yaratmıştı.

İkilinin geçtiğimiz haftalarda yeniden ayrıldığı söylenmiş, Wanda Nara'nın ünlü rapçi L-Gante ile samimi pozları ve canlı yayında öpüştüğü anlar ise gündemde bomba etkisi yaratmıştı.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Yaşanan olayların üstüne Tottenham maçında ağır bir sakatlık yaşayan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mauro Icardi'ye en büyük destek ise Galatasaray taraftarından gelmişti.

Yaşanan olayların üstüne Tottenham maçında ağır bir sakatlık yaşayan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mauro Icardi'ye en büyük destek ise Galatasaray taraftarından gelmişti.

Icardi'yi destekleyen taraftar Wanda Nara'ya da ateş püskürmüş, hatta sosyal medya hesabındaki her poza yorum yağdırmıştı hatırlarsanız.

Icardi'yi destekleyen taraftar Wanda Nara'ya da ateş püskürmüş, hatta sosyal medya hesabındaki her poza yorum yağdırmıştı hatırlarsanız.
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Galatasaray taraftarı bu kez de Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante'nin Instagram hesabını şikayet ederek kapanmasına neden oldu!

Galatasaray taraftarı bu kez de Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante'nin Instagram hesabını şikayet ederek kapanmasına neden oldu!

Wanda Nara ise sevgilisinin hesabının kapatılmasının ardından Icardi'nin kendisine attığı mesajları yayınladığı paylaşımını kaldırdı. Bakalım bu aşk üçgeninde daha neler yaşanacak! Merakla bekliyoruz!

Wanda Nara ise sevgilisinin hesabının kapatılmasının ardından Icardi'nin kendisine attığı mesajları yayınladığı paylaşımını kaldırdı. Bakalım bu aşk üçgeninde daha neler yaşanacak! Merakla bekliyoruz!

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