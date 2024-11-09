Wanda Nara'nın Sevgilisi L-Gante'nin Hesabı Galatasaraylı Taraftarların Şikayeti Üzerine Kapatıldı!

Wanda Nara, Icardi ve L-Gante'nin aşk üçgeni günlerdir gündemimizde biliyorsunuz. Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma iddiaları, Icardi'nin sakatlanması, Nara'nın L-Gante ile olan ilişkisi derken işin içinden çıkma neredeyse imkansız hale geldi. Nara'ya en çok kızan da şüphesiz ki Galatasaray taraftarları oldu. Son olarak ise Galatasaray taraftarları Nara'nın sevgilisi L-Gante'nin Instagram hesabını şikayet ederek kapanmasına neden oldu.