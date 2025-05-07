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Gülaylar Altın'ın Sahibi Mehmet İlhan Gülay İBB Soruşturması Kapsamında Tutuklandı

Gülaylar Altın'ın Sahibi Mehmet İlhan Gülay İBB Soruşturması Kapsamında Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.05.2025 - 10:48 Son Güncelleme: 07.05.2025 - 11:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar devam ederken Gülaylar Altın'ın İcra Kurulu Üyesi Mehmet İlhan Gülay dün ifadeye çağrılmasının ardından tutuklandı.

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Gülaylar Altın'ın İcra Kurulu Üyesi Mehmet İlhan Gülay İBB soruşturması için ifadeye çağrılmasının ardından tutuklandı.

Gülaylar Altın'ın İcra Kurulu Üyesi Mehmet İlhan Gülay İBB soruşturması için ifadeye çağrılmasının ardından tutuklandı.

HaberTürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İş insanı Mehmet İlhan Gülay ifadesinde Gülaylar Altın'ın yüzde 50 ortağı olduğunu söyleyerek ifadesinde şunları kaydetti: 

'Bahse geçen İstanbul Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi 1046 ada 200 parsel ve yan parselde bulunan araziyi 2018 yılında Bainbridge isimli holdingden satın aldım. Satın aldığımızda söz konusu arazide telkin işlemleri ile alakalı arazi içerisinde yapılmış metro çıkışı ve İSPARK İnşaatı ile ilgili İBB ile çok dava bulunmaktaydı. Biz o dönemde söz konusu araziye aldıktan sonra bu hususları o dönemdeki mevcut belediye yönetimi ile görüştük ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal Başkanlığından ilgili Büyükşehir Belediyesi kurumlarıyla anlaşarak davalardan vazgeçme ve arazinin yaklaşık 60 dönümlük kısmını İBB'ye terk etme karşılığında bir protokol imzaladım.

Ancak 2019 yılında yapılan seçimler neticesinde İBB yönetimi değişti. 2019 yılında şu an soy ismini hatırlamadığım İBB Genel Sekreteri Yavuz Bey arayarak bizimle irtibata geçti. Biz kendisiyle söz konusu protokolün yürürlüğe girmesi ve aradaki ihtilafların kalkması için çeşitli görüşmeler yaptık. Bu dönemde Yavuz Bey söz konusu hususu Yakup Öner'in takip edeceğini belirterek bizi kendisine yönlendirdi. Aradan geçen süreçte biz davalardan feragat ettik ve bu feragatımız karşılığında İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Kentsel Yenileme Komisyonu 12.01.2023 tarihli kararı ile söz konusu arazide emsal değiştirilmiştir. Ancak bu emsal 0,75'ten 1,5'e çıkarılmış olmasına karşın çevre ve komşu parsellerde emsal 2,07'dir. Ayrıca söz konusu karar alındığı dönemde şu an tam tarihi hatırlayamıyorum bu araziye yapılacak inşaattan 4-5 bin metrekare kapalı alan inşaat bitiminde belediyeye terk edilmek üzere ek bir protokol ile imzalandı. Söz konusu parseller toplamda 228 bin 22 iken yaklaşık 60 bin metrekare belediyeye terk ettik. Ayrıca o dönemki grup başkanvekili olan Tevfik Göksu'nun ricası üzerine söz konusu parsel ve kendi arazimiz içerisinde bir cami inşaatı yapmayı anlaşmaya koyduk. Bu husus plan notuna da eklenmiştir.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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