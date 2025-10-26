İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi: AFAD Depremin Büyüklüğünü Açıkladı
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Gözler AFAD ve Kandilli'den gelecek açıklamaya çevrilmişken AFAD İstanbul'da hissedilen depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak bildirdi.
İstanbul'daki bazı vatandaşlar, telefonlarına deprem öncesinde bildirim geldiğini paylaştı.
İstanbul'da hissedilen depremin büyüklüğü, AFAD tarafından 3.7 olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
ben hissetmedim
çok şükür hissetmedim
kaç şiddetinde olmuş nerede olmuş keşke hemen detaylar direkt paylaşılsa ya
haberde var ya kardesim