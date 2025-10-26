onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi: AFAD Depremin Büyüklüğünü Açıkladı

İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi: AFAD Depremin Büyüklüğünü Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.10.2025 - 19:48

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Gözler AFAD ve Kandilli'den gelecek açıklamaya çevrilmişken AFAD İstanbul'da hissedilen depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak bildirdi.

İstanbul'daki bazı vatandaşlar, telefonlarına deprem öncesinde bildirim geldiğini paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da hissedilen depremin büyüklüğü, AFAD tarafından 3.7 olarak açıklandı.

İstanbul'da hissedilen depremin büyüklüğü, AFAD tarafından 3.7 olarak açıklandı.
twitter.com

AFAD'ın paylaşımına göre, deprem Karadeniz açıklarında meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
twitter.com

Depremin, İstanbul Ormanlı açıklarında meydana geldiği bildirildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
9
7
3
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Z.Ö

çok şükür hissetmedim

nololinolife3441

kaç şiddetinde olmuş nerede olmuş keşke hemen detaylar direkt paylaşılsa ya

Simay

haberde var ya kardesim