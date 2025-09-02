onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
Özgür Özel Açıkladı: "Kayyum Olarak Atanan Gürsel Tekin Partiden İhraç Edildi"

Özgür Özel Açıkladı: "Kayyum Olarak Atanan Gürsel Tekin Partiden İhraç Edildi"

CHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.09.2025 - 20:28 Son Güncelleme: 02.09.2025 - 20:36

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme tarafından CHP Istanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresinin iptaline karar vermişti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresinin iptaline karar vermişti.

Mahkeme kararı ile il başkanı Özgür Çelik görevden alınmış ve Gürsel Tekin il başkanlığına kayyum olarak atanmıştı. Mahkemenin bu karar sonrasında CHP de olağanüstü toplantı yapılmıştı.

Toplantı sonrasında HALK TV yayınına katılan Özgür Özel önemli açıklamalarda bulundu.

“Kim görevi kabul ederse partiden ihraç edeceğiz”

“Kim görevi kabul ederse partiden ihraç edeceğiz”

Özgür Özel, kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini söyleyerek, “İsminden bağımsız olarak atanan kayyım heyetinden görevi kabul edeceğini anladığımız kişiyi partiden ihraç ettik. Kayyımın partinin üyesi olması gerekiyor kanuna göre. CHP'li hiç kimse Saray'ın kurduğu bu kumpasın parçası olamaz. Parçası olanın partiden ilişiğini keseriz. Kendisini tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partiden ihraç ettik' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
125
43
16
4
3
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın