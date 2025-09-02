Özgür Özel Açıkladı: "Kayyum Olarak Atanan Gürsel Tekin Partiden İhraç Edildi"

Özgür Özel, kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini söyleyerek, “İsminden bağımsız olarak atanan kayyım heyetinden görevi kabul edeceğini anladığımız kişiyi partiden ihraç ettik. Kayyımın partinin üyesi olması gerekiyor kanuna göre. CHP'li hiç kimse Saray'ın kurduğu bu kumpasın parçası olamaz. Parçası olanın partiden ilişiğini keseriz. Kendisini tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partiden ihraç ettik' ifadelerini kullandı.