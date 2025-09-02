Özgür Özel Açıkladı: "Kayyum Olarak Atanan Gürsel Tekin Partiden İhraç Edildi"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme tarafından CHP Istanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini açıkladı.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresinin iptaline karar vermişti.
“Kim görevi kabul ederse partiden ihraç edeceğiz”
