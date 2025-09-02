onedio
Özgür Çelik Yönetimi Görevden Alındı: CHP İl Kongresi İptal Edildi

02.09.2025 - 15:41

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararıyla iptal edildiği öğrenildi. İstanbul’da Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Seçim kongresinin iptali için açılan davada mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'Meseleyi anlamaya çalışıyoruz' dedi.

CHP'nin İstanbul İl Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi.

İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Gürsel Tekin, CHP İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandı. 196 delegenin görevden uzaklaştırıldığı CHP'nin İl yönetimine Gürsel Tekin'in yanı sıra, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap getirildi.

Özgür Çelik, konuya ilişkin ilk açıklamasında henüz kendilerine yapılmış bir tebliğ olmadığını dile getirdi. Çelik, 'Meseleyi anlamaya çalışıyoruz' dedi.

Ömer Çelik ve ekibinin uzaklaştırılması, Gürsel Tekin'in CHP İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandığına dair mahkeme kararı:

Özgür Çelik'in konuya dair açıklaması:

twitter.com

TGRT Haber'e konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in ilk açıklaması:

“Çağrı heyeti kararını öğrendim. Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP’yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP’li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP’yi CHP’liler yönetecek.”

Fatih Kaya

Aynı mahkeme Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını kasten bitirenlerin görevini ne zaman iptal eder acaba 🤔

SAYGIN ADAM

Feteöcülerle ele elele olan bir Yargi ....Hic güven vermiyor...

kunti

Faşist deyince kızıyor bir de.

Emel

90’larda parti kapatma=2025’te kongre iptalleri/siyasileri içeri tıkma!!! Bu da sadece isim değiştirdi.