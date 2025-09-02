Özgür Çelik Yönetimi Görevden Alındı: CHP İl Kongresi İptal Edildi
CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararıyla iptal edildiği öğrenildi. İstanbul’da Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Seçim kongresinin iptali için açılan davada mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'Meseleyi anlamaya çalışıyoruz' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP'nin İstanbul İl Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ömer Çelik ve ekibinin uzaklaştırılması, Gürsel Tekin'in CHP İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandığına dair mahkeme kararı:
Özgür Çelik'in konuya dair açıklaması:
TGRT Haber'e konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in ilk açıklaması:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Aynı mahkeme Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını kasten bitirenlerin görevini ne zaman iptal eder acaba 🤔
Feteöcülerle ele elele olan bir Yargi ....Hic güven vermiyor...
Faşist deyince kızıyor bir de.
90’larda parti kapatma=2025’te kongre iptalleri/siyasileri içeri tıkma!!! Bu da sadece isim değiştirdi.